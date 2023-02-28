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二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻

【明報專訊】通訊事務管理局昨公布針對兩宗電視節目的投訴，向兩間電視台發勸喻，敦促嚴格遵守《電視節目守則》，其中一宗投訴指ViuTV前年11月28日《午間新聞》一則提及數名立法會選舉候選人的新聞，未有列出前年立法會選舉有關選區或選舉界別的其他候選人姓名，只在熒幕顯示可取得候選人資訊的二維碼，通訊局裁定香港電視娛樂違規。

通訊局稱，該報道沒提及有關選區或選舉界別全部候選人姓名，或把姓名顯示在熒幕，報道結束時熒幕顯示兩個二維碼，主播建議觀眾掃描二維碼取得候選人資訊。通訊局引述選管會意見稱，香港電視娛樂沒遵守該選舉指引規定，即須在同一節目提及同一選區或選舉界別的其他候選人姓名。

香港電視娛樂在陳述提到已檢視內部程序糾正情况，以遵循選管會就選舉發出的規則和指引。通訊局認為香港電視娛樂沒遵循指引規定，違反《電視節目守則》第12章第9段規定、即持牌人必須遵守選管會就選舉而發出的所有規則和指引，認為投訴成立並向香港電視娛樂發勸喻。

合家歡時段播家長指引節目 HOY遭勸喻

另外，前年12月26日香港開電視（現稱HOY TV）播放的台灣節目《流言追追追》被投訴內容涉及危險動作而列為「家長指引」類別，卻於下午4至8時半合家欣賞時段播放。節目圍繞怎樣破窗逃離陷困的車廂，開始前有聲音及畫面顯示為「家長指引」類別，其間不時顯示警告字句提醒觀眾勿模仿危險動作。

奇妙電視在陳述提到事件屬技術性的無心之失，令節目編排出錯，會採預防措施免類似事件。通訊局認為節目被劃為「家長指引」類別，在合家欣賞時間播放，節目內危險活動有引致兒童模仿的風險，兒童在沒家長指引下不宜收看，裁定奇妙電視違規並發勸喻。

相關字詞﹕投訴 電視台 電視節目 通訊局 通訊事務管理局

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