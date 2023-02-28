稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨

裁判官香淑嫻於判辭總結被告崔駿民（26歲）留言的意圖，認為他表達林婉儀的死是應得，言詞狠毒，「對這名事發時克盡己任的警官表達憎恨及藐視」，對她可能已身故表示欣喜；而被告與林互不相識、從無過節，留言明顯不止針對林，而是所有警官，並使用「『狗』這種畜生來形容警官」，表達希望所有警官早點死光，明顯對警官懷有憎恨及藐視，對警隊充滿仇恨和不滿。

判辭又提到，「狗」自反修例運動被廣用以形容警察，即使運動大致平息，「巿民間敵對情緒只是稍為平靜下來，隨時可一觸即發」，被告使用「狗官」一詞難免刺激到一些支持警方執法的人的情緒，容易挑撥巿民間的不滿。

辯稱「講反話」不滿警部署 官：不符留言情緒

香官續稱，被告刻意選擇在警察facebook這個公開平台發言，尤其在「象徵警隊尊嚴」的警徽旁公開發布針對警隊的惡毒言詞，「肯定並非只抒發己見，而是刻意藐視警隊」，具煽動意圖；被告亦使用警隊術語描述屍體處理程序，顯示自己是警隊一員，加強他表達對警隊內部所知的說服力，說服公眾警官都是「狗官」，應該被仇恨。

被告早前出庭自辯稱，警方部署不當導致林婉儀死亡，替她不值，故發晦氣「講反話」宣泄情緒。香官斥其供辭不合情理，例如他稱為林難過，與留言「好呀好呀咁一定死咗」所表達的情緒不符，「看不到講此狠毒的說話，如何能幫他抒發情緒」；警方確認林過世後，被告反而沒有再留言發泄，「實在令人費解」。

質疑身為警員卻不怪走私者

判辭又質疑，被告身為警員，必定知道打擊罪案是職責，但他「只責怪指揮林督察行動的人員，卻從未表達過責怪直接害死林督察的走私不法分子」。香官說「明白未必每個人都有一顆善心」，但被告留言輕佻、涼薄、流露喜悅之情，例如說「好耶有腐魚做」，為處理腐屍興奮，說法「令人費解」，故不接納其辯解。

【案件編號：WKCC 4617/21】