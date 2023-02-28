港聞

港聞二

稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨

【明報專訊】水警總督察（追授）林婉儀前年9月25日追截走私船時墮海，最終殉職。時任男警在警方facebook留言「抵死」、「狗官死一個點夠」被捕，否認一項作出具煽動意圖的作為罪受審。署理主任裁判官香淑嫻批評被告與林互不相識，「卻無故對一名不幸遇險的警官口出惡言」，又以「狗官」形容警員，明顯對所有警員懷有憎恨，昨於西九龍裁判法院裁決裁定罪成。案件押後至本周六（4日）求情，其間被告還押。

裁判官香淑嫻於判辭總結被告崔駿民（26歲）留言的意圖，認為他表達林婉儀的死是應得，言詞狠毒，「對這名事發時克盡己任的警官表達憎恨及藐視」，對她可能已身故表示欣喜；而被告與林互不相識、從無過節，留言明顯不止針對林，而是所有警官，並使用「『狗』這種畜生來形容警官」，表達希望所有警官早點死光，明顯對警官懷有憎恨及藐視，對警隊充滿仇恨和不滿。

判辭又提到，「狗」自反修例運動被廣用以形容警察，即使運動大致平息，「巿民間敵對情緒只是稍為平靜下來，隨時可一觸即發」，被告使用「狗官」一詞難免刺激到一些支持警方執法的人的情緒，容易挑撥巿民間的不滿。

辯稱「講反話」不滿警部署 官：不符留言情緒

香官續稱，被告刻意選擇在警察facebook這個公開平台發言，尤其在「象徵警隊尊嚴」的警徽旁公開發布針對警隊的惡毒言詞，「肯定並非只抒發己見，而是刻意藐視警隊」，具煽動意圖；被告亦使用警隊術語描述屍體處理程序，顯示自己是警隊一員，加強他表達對警隊內部所知的說服力，說服公眾警官都是「狗官」，應該被仇恨。

被告早前出庭自辯稱，警方部署不當導致林婉儀死亡，替她不值，故發晦氣「講反話」宣泄情緒。香官斥其供辭不合情理，例如他稱為林難過，與留言「好呀好呀咁一定死咗」所表達的情緒不符，「看不到講此狠毒的說話，如何能幫他抒發情緒」；警方確認林過世後，被告反而沒有再留言發泄，「實在令人費解」。

質疑身為警員卻不怪走私者

判辭又質疑，被告身為警員，必定知道打擊罪案是職責，但他「只責怪指揮林督察行動的人員，卻從未表達過責怪直接害死林督察的走私不法分子」。香官說「明白未必每個人都有一顆善心」，但被告留言輕佻、涼薄、流露喜悅之情，例如說「好耶有腐魚做」，為處理腐屍興奮，說法「令人費解」，故不接納其辯解。

【案件編號：WKCC 4617/21】

上 / 下一篇新聞

無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢
碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
林定國稱討論需時 外狀修例延下月議
林定國稱討論需時 外狀修例延下月議
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權
「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你