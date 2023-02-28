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港聞二

睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成

【明報專訊】電視生態受互聯網衝擊，通訊局早前委託調查顯示，每日收看本地免費電視台節目觀眾比率下跌。本報進一步向通訊局索取的數據顯示，跌幅主要源於年輕觀眾，他們觀看主流電視台頻率明顯低於長者。根據通訊局提供數字，報稱過去一個月曾觀看免費電視約1570多名受訪觀眾中，不足四成的15至24歲受訪觀眾每日收看，而55歲及65歲或以上者，每日觀看比例分別超過八成及九成（見表）。

年輕層稍勝Viu 無綫全年齡皆優勢

調查在2021年尾至2022年1月進行。4個免費電視台中，調查問及受訪者一個月內曾否觀看，無綫在所有年齡組別均有優勢，55歲及65歲以上更有九成受訪者曾收看。而15至24歲及25至34歲兩個群眾中，無綫及Viu的差距為6個百分點。電台方面，商台在25至54歲3個年齡層收聽率較高，但其他年齡層數個百分點落後港台。

學者：年輕人看星 不限電視台

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟分析，電視媒介較老化，對年輕人而言他們未必理會看什麼電視台，例如年輕觀眾留意偶像現身哪個電視台，對電視台忠誠度很低，對電視台而言是危機。她說，過去電視節目認知率曾按年齡呈「U形」，以往年輕觀眾多在家觀看，如今結果顯示電視台已難吸收這類年輕觀眾。

調查顯示不論年齡層，收看免費電視節目者逾八成以傳統電視收看，而在較年輕25至34及35至44歲組別，分別55%及50%受訪觀眾訂閱Netflix、YouTube及myTV SUPER等電視服務。

調查也顯示觀眾口味不同，例如真人秀較受年輕人歡迎，15至24歲過去一個月最經常觀看比率達36.1%，65歲以上比率僅7.3%；時事節目則相反，55至64歲及65歲或以上最經常觀看比率達52%。

而新聞節目觀看比率在不同年齡層都較高，在多數年齡層普遍介乎八至九成，在最低的15至24歲也有73.7%受訪觀眾觀看。其次較多最經常觀看是劇集，多數年齡層比率達六成或以上，65歲以上最高，比率近七成。

明報記者 林勵

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