「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期

【明報專訊】科技園公司負責本港多項創科基建，其中「科學園第二階段擴建計劃」用作濕實驗室、高9層的「12W-A大樓」料於2025年首季啟用，將提供「最新、最高端的實驗室設計」，以滿足生物科技發展需要；至於供科學園擴建的馬料水填海計劃，料2029年可落成首期項目。另外，為園區員工提供住宿的「創新斗室」（InnoCell）入住率已屆九成，第二個「創新斗室」目標2027至2028年間落成，科技園公司主席查毅超透露，除自行興建，亦正尋求以其他方法為創科人才增加住宿空間。
正覓方法增住宿空間
去年《施政報告》提出研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，查毅超稱已物色選址，但最終決定仍待公布。「科學園第二階段擴建計劃」的第一批次工程去年第三季起展開，提供約1.3萬平方米樓面興建濕實驗室大樓，科技園公司項目及發展總監鄧栢齡表示，該實驗室大樓將配備最高端設計，如地板承重、電力供應、排煙管道、純淨水、壓縮空氣、化學品排放設施等，以滿足租戶需求和技術要求。
至於2021年《施政報告》提出重啟「馬料水填海計劃」為科學園「擴容」，鄧栢齡透露，填海後的科學園擴建部分預料2029年可落成第一期，至2032年完整個項目。他又稱，填海範圍的前期研究剛開始，初步計劃部分填海所得用地將留予科學園發展、部分留予社區及企業，並會引入可持續發展元素。
另外，在元朗創新園的微電子中心預計今年底落成、明年啟用，香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，屆時該中心將可提供危險品儲存倉庫、超淨水、超淨車間等設施，便利初創及小型生產。