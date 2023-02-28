「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期

正覓方法增住宿空間

去年《施政報告》提出研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，查毅超稱已物色選址，但最終決定仍待公布。「科學園第二階段擴建計劃」的第一批次工程去年第三季起展開，提供約1.3萬平方米樓面興建濕實驗室大樓，科技園公司項目及發展總監鄧栢齡表示，該實驗室大樓將配備最高端設計，如地板承重、電力供應、排煙管道、純淨水、壓縮空氣、化學品排放設施等，​以滿足租戶需求和技術要求。

至於2021年《施政報告》提出重啟「馬料水填海計劃」為科學園「擴容」，鄧栢齡透露，填海後的科學園擴建部分預料2029年可落成第一期，至2032年完整個項目。他又稱，填海範圍的前期研究剛開始，初步計劃部分填海所得用地將留予科學園發展、部分留予社區及企業，並會引入可持續發展元素。

另外，在元朗創新園的微電子中心預計今年底落成、明年啟用，香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，屆時該中心將可提供危險品儲存倉庫、超淨水、超淨車間等設施，便利初創及小型生產。