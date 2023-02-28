科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生

現1200企 盼7年後全港7000

科技園公司行政總裁黃克強昨在午宴表示，科學園發展規模較5至6年前增長不少，最新園區進駐率達89%、1.9萬人就業，當中1.2萬人屬研發類人員，涉及約1200間企業。他引述政府去年底公布的《香港創新科技發展藍圖》稱，冀本港2030年可有7000間初創企業及10萬名創科從業人員。

本港近年面對人才不足，科技園公司人才及人力資源總監王秀麗表示，據政府統計處數字，本港創科人才的空缺由前年至去年增加了約32%，反映本港市場創科人才有很大需求，她又形容創科行業除需傳統理工畢業生，亦需客戶服務、市場推廣等人才。

科技園公司擬分階段到全球做招聘「路演」（roadshow），王秀麗透露，現時園區正與美國當地大學洽商，初步亦與本港一些科學園公司接觸過，對相關招聘策略反應正面。她稱，首階段園區代表會到新加坡、馬來西亞等東南亞國家，形容這些地方近年銳意發展創科，累積不少香港僱主所需人才。

台亦是目標 與灣區籌共同工作

至於美國，園區代表今年9月會到矽谷及美國西岸主要城市與當地大學及辦學團體交流，會特別加強向在當地的香港留學生宣傳在港工作機會。王秀麗補充，台灣有不少微電子人才，亦是招聘目標之一；園區亦正與粵港澳大灣區機構及辦學團體交流，冀共同籌劃工作計劃。

推「打機」見工 解題測能力

另外，科技園上周起推出網上見工平台「Talent Game On 2K23」，要求應徵者以「打機模式」完成「解題遊戲」，在最後階段參加者會做模擬工作測試，入圍並獲創科公司聘用者，有機會參與矽谷體驗之旅與科技巨頭會面交流。王秀麗說，平台屬創新招聘策略，上周一（20日）推出至今有4000多人參與，包括內地及東南亞人才。

明報記者