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龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺後遭碎屍，前夫一家四口及前家翁的情婦被捕。大埔龍尾村涉案村屋單位至昨日仍未解封，有龍尾村村民說事件造成心理陰影，紅十字會呼籲受影響市民可聯絡會方尋求情緒輔導。

心理學家籲勿向兒童提恐怖情節

紅十字會昨主動聯絡龍尾村村代表，稱可向受影響村民提供心理支援服務及提供資訊單張。據了解，已有小量村民向會方尋求協助。紅十字臨牀心理學家暨心理支援服務主管張依勵稱，受影響市民如短期內出現失眠、發噩夢、胃口大減等，屬正常壓力反應，毋須擔心。不過她提到，過度資訊或會引起不安，市民宜留意自己承受程度，切勿跟得太貼，「係咪要跟晒新聞報道？連下面Comment （留言）都要睇晒先得呢？」

另外，張依勵提醒家長避免向小朋友透露太多案件恐怖枝節，如小朋友接觸到相關報道或片段，需多留意他們是否受情緒困擾，若持續一兩星期出現失眠等現象，應尋求專業人士協助。會方呼籲有需要者可於周一至周五上午10時至下午6時，致電5164 5040預約免費心理支援服務「Shall We Talk」，減輕情緒壓力。

有村民繞路 「望到嗰度都驚」

涉案村屋單位昨日仍被圍封，有警員在屋外架起帳篷看守，亦有警車停泊在空地，禁止路人走近。據了解，單位業主曾居於該單位，及後裝修放租，租客多為短期。市民劉女士說女兒在村內居住，自己每周一兩次到來照顧孫兒，獲悉案件發生後感恐怖，情緒受影響，現時入村會繞路而行，「望到嗰度（涉案村屋）都驚」。另外，村民羅女士認為村內治安良好，惟近年多外來人搬入，令治安轉差，惟未有太擔心，「都要住㗎嘛」。

村長覓地點做法事 盼安民心

有村代表透露，案發後曾接獲村民電話，要求為死者打齋超度。村長張先生與村代表、大埔鄉事委員會等人昨日到場物色地點做法事，初步選定距離現場約10多米的空地，舉行日期及時間則仍在商討，村長稱「希望盡快，因為始終都想安撫民心，超度死者」。

相關字詞﹕蔡天鳳碎屍案 蔡天鳳 大埔

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