碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳上周五（24日）被揭發遭殺害碎屍，死者前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，一家四口昨被押解往九龍城裁判法院首次提堂。各被告暫毋須答辯，待警方進一步調查案件，包括作科學鑑證及檢查通話紀錄。案件押後5月8日再訊，其間各被告還押候訊。死者前夫涉及另一宗盜竊案，2015年被發拘捕令，該案押後今天在區域法院提訊，處理其「依令緝捕歸案」的程序。
前夫另涉盜竊案今提訊
另外，死者蔡天鳳的雙手、主要軀幹仍未尋回，警方昨日未有大型搜索行動。消息稱，警方今日會到打鼓嶺禾徑山東北堆填區搜查。
死者前大伯鄺港傑（31歲，報稱司機）、前家翁鄺球（65歲，已退休）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，指控3人於今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村56B號地下謀殺女子蔡天鳳；死者前家姑李瑞香（63歲，已退休）則被控一項妨礙司法公正罪，指控她於2月23日意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毁對李瑞香作刑事調查謀殺的資料。
4名被告以黑布蒙頭，昨晨8時許由警車押送到法院大樓，逾20名警員在旁戒備，拉起封鎖線及架起鐵欄圍住採訪的記者。大批傳媒到庭旁聽，擠滿記者席，部分由司法機構職員安排坐到公眾席。
前家翁朗聲答「明白」控罪
前夫前大伯低聲回應
4名被告均穿黑衣應訊，雙手交疊前方，不時望向旁聽席。死者前家翁鄺球左右張望，神情從容；死者前大伯鄺港傑則眉頭深鎖；死者前夫鄺港智手持一些文件應訊，不時低頭。庭上讀出謀殺控罪時，鄺球朗聲回答「明白」；鄺港傑低聲確認明白控罪；鄺港智起初僅輕輕點頭，在法庭書記要求下輕聲回應。
代表控方的高級二等法庭檢控主任黎德祺反對4名被告保釋；由當值律師馬淑蓮代表的辯方則為李瑞香申請保釋，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絕，李亦放棄8天的覆核保釋權利。控方反對保釋時申述針對李的案情，李聆聽時一直低頭。裁判官反對保釋原因受限於俗稱「9P」的保釋聆訊報道限制，任何傳媒不得報道。