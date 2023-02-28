港聞

港聞一

碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳上周五（24日）被揭發遭殺害碎屍，死者前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，一家四口昨被押解往九龍城裁判法院首次提堂。各被告暫毋須答辯，待警方進一步調查案件，包括作科學鑑證及檢查通話紀錄。案件押後5月8日再訊，其間各被告還押候訊。死者前夫涉及另一宗盜竊案，2015年被發拘捕令，該案押後今天在區域法院提訊，處理其「依令緝捕歸案」的程序。

前夫另涉盜竊案今提訊

另外，死者蔡天鳳的雙手、主要軀幹仍未尋回，警方昨日未有大型搜索行動。消息稱，警方今日會到打鼓嶺禾徑山東北堆填區搜查。

死者前大伯鄺港傑（31歲，報稱司機）、前家翁鄺球（65歲，已退休）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，指控3人於今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村56B號地下謀殺女子蔡天鳳；死者前家姑李瑞香（63歲，已退休）則被控一項妨礙司法公正罪，指控她於2月23日意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毁對李瑞香作刑事調查謀殺的資料。

4名被告以黑布蒙頭，昨晨8時許由警車押送到法院大樓，逾20名警員在旁戒備，拉起封鎖線及架起鐵欄圍住採訪的記者。大批傳媒到庭旁聽，擠滿記者席，部分由司法機構職員安排坐到公眾席。

前家翁朗聲答「明白」控罪

前夫前大伯低聲回應

4名被告均穿黑衣應訊，雙手交疊前方，不時望向旁聽席。死者前家翁鄺球左右張望，神情從容；死者前大伯鄺港傑則眉頭深鎖；死者前夫鄺港智手持一些文件應訊，不時低頭。庭上讀出謀殺控罪時，鄺球朗聲回答「明白」；鄺港傑低聲確認明白控罪；鄺港智起初僅輕輕點頭，在法庭書記要求下輕聲回應。

代表控方的高級二等法庭檢控主任黎德祺反對4名被告保釋；由當值律師馬淑蓮代表的辯方則為李瑞香申請保釋，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絕，李亦放棄8天的覆核保釋權利。控方反對保釋時申述針對李的案情，李聆聽時一直低頭。裁判官反對保釋原因受限於俗稱「9P」的保釋聆訊報道限制，任何傳媒不得報道。

【案件編號：KCCC 577/23】

上 / 下一篇新聞

無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
林定國稱討論需時 外狀修例延下月議
林定國稱討論需時 外狀修例延下月議
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權
「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨
稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你