碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢

前夫另涉盜竊案今提訊

另外，死者蔡天鳳的雙手、主要軀幹仍未尋回，警方昨日未有大型搜索行動。消息稱，警方今日會到打鼓嶺禾徑山東北堆填區搜查。

死者前大伯鄺港傑（31歲，報稱司機）、前家翁鄺球（65歲，已退休）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，指控3人於今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村56B號地下謀殺女子蔡天鳳；死者前家姑李瑞香（63歲，已退休）則被控一項妨礙司法公正罪，指控她於2月23日意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毁對李瑞香作刑事調查謀殺的資料。

4名被告以黑布蒙頭，昨晨8時許由警車押送到法院大樓，逾20名警員在旁戒備，拉起封鎖線及架起鐵欄圍住採訪的記者。大批傳媒到庭旁聽，擠滿記者席，部分由司法機構職員安排坐到公眾席。

前家翁朗聲答「明白」控罪

前夫前大伯低聲回應

4名被告均穿黑衣應訊，雙手交疊前方，不時望向旁聽席。死者前家翁鄺球左右張望，神情從容；死者前大伯鄺港傑則眉頭深鎖；死者前夫鄺港智手持一些文件應訊，不時低頭。庭上讀出謀殺控罪時，鄺球朗聲回答「明白」；鄺港傑低聲確認明白控罪；鄺港智起初僅輕輕點頭，在法庭書記要求下輕聲回應。

代表控方的高級二等法庭檢控主任黎德祺反對4名被告保釋；由當值律師馬淑蓮代表的辯方則為李瑞香申請保釋，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絕，李亦放棄8天的覆核保釋權利。控方反對保釋時申述針對李的案情，李聆聽時一直低頭。裁判官反對保釋原因受限於俗稱「9P」的保釋聆訊報道限制，任何傳媒不得報道。

【案件編號：KCCC 577/23】