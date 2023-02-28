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無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋

【明報專訊】已婚證券公司董事為從四川來港的情婦買樓，並於11年多前在淘大花園單位內將她殺害及棄屍，屍體至今未尋回。被告其後兩度被裁定謀殺罪成，皆上訴得直，再次發還重審，案件近日第三度審訊，陪審團昨日退庭商議4小時後，一致裁定他謀殺罪名不成立，但誤殺罪成，並裁定他是受挑釁下殺害事主。辯方在定罪後透露被告已在獄中9年，而誤殺罪名的量刑起點一般為監禁7至9年，冀法庭判處被告能夠即時獲釋的刑期。法官押後今日判刑。

聞判激動 向陪審員低頭良久

被告陳文深（現年49歲）否認於2011年10月6日在香港謀殺女子秦嘉儀（終年33歲），案件由5女4男陪審團審理。被告昨聞悉裁決一刻激動掩面，又向身旁傳譯員說話，傳譯員頻頻點頭回應。其後陪審員先行離席，當他們沿被告欄旁通道離開時，被告向一眾陪審員的方向低頭良久。

官今判刑 控方倡判監12年

辯方昨日指出，案件打擊被告的事業及家庭，他自從還押後再沒見過兩名年幼兒子，兩子現時已是青年。控方表示，被告初犯，並於2014年3月被捕後一直還押；他於2003年結婚後育有兩名兒子，在本案第一次審訊後離婚。控方呈交誤殺罪案例，建議法庭應判處監禁12年。

控方早前開案陳辭指出，事主秦嘉儀為四川人，她於2006年結婚和來港居住，翌年離婚後繼續留港。同年，在夜總會任職公關的事主認識被告，兩人發展親密關係，被告於2009年購買淘大花園涉案單位，單位為事主名下。

2011年3月，被告妻子揭發兩人關係，事主情緒低落及患上抑鬱症，需看心理醫生。被告10月6日傍晚到訪該單位並殺死事主，他曾購買長達1米多的真空儲物袋及保鮮紙等處理事主屍體。翌日，被告用手推車將一個笨重、載着屍體的尼龍袋搬離單位，再駕車到將軍澳棄屍，屍體一直未尋回。

案件經歷3次審訊，2015年首次審訊時，被告否認殺人，被裁定謀殺罪成，成為本港首宗「無屍、無法證、無招認」而入罪的謀殺案件。2017年被告上訴得直，案件發還重審，第二度審訊時被告自辯時改口承認向事主提出分手遭拒，在爭執中誤殺她，最後再一次被裁定謀殺罪成。

稱提分手 按嘴鼻阻發聲無意殺情婦

至近日第三次審訊，被告自辯時稱，其妻發現他有外遇後，他為了婚姻及家庭而向事主提出分手，案發當日決定上門向事主表明不會再見面，惟對方聞言後面目猙獰，揚言要被告身敗名裂，並稱「搞死你老婆」、「搞埋你個仔，搞散你頭家」。被告稱當刻一時無法思考，不顧事主掙扎，用力按着其嘴及鼻，直到她再沒有發聲。被告自言當下只想令事主閉嘴，沒有意圖殺死她。

【案件編號：HCCC 130/21】

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相關字詞﹕高等法院 誤殺罪 無屍謀殺案 情婦

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