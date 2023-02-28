【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港

譚耀宗舊年宣布因「年齡原因」不再尋求連任。佢噚日透露，舊年被傳媒追問會唔會連任時，有考慮過連任一事，但舊年6月底感染新冠病毒，感到年紀不輕，又話過去經常要去北京開會，新冠疫情期間又要花時間隔離，工作「好吃力」，都係決定卸任，予他人機會。譚sir都講到卸任時中央曾挽留，最後都尊重同明白佢嘅決定。

指卸任人代時中央挽留

不會請求美國撤制裁

美國財政部喺2021年初公布制裁名單，譚耀宗喺名單內。譚耀宗認為，任期內所有工作中，《港區國安法》最具爭議，但話對香港係有正面影響，對於有言論指佢急於卸任係因為美國制裁，譚sir就話，卸任後都唔會請求美方撤銷制裁，譴責美國政府做法霸凌，「根本不合理」。

新一屆人大會議3月初於北京舉行，特首李家超噚日同30幾名港區人代會面，譚耀宗都有出席。李家超話人代肩負重任，政府會加強與人代聯繫，團結各界，提升「愛國者治港」嘅力量和價值。