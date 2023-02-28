港聞

港聞二

灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美

【明報專訊】早前看了一部電影TÁR，女主角塔爾（Lydia TÁR）在戲中指古典音樂唱片公司DG（Deutsche Grammophon）為中國指揮家余隆錄製黑膠碟，是為了迎合龐大的中國市場。這句台詞一閃而過，沒想到不久後，記者竟有機會見到余隆本人。

余隆此次是以藝術委會員主席身分出席2023粵港澳大灣區（廣東）國際青年音樂周活動。他說自己沒有看過該部電影，有朋友將擷圖發給他，告知其被編入台詞，他感到很意外。身為國際知名的指揮家，余隆風趣幽默，妙語連珠。他稱讚音樂周的演出是「世界級水平」，又說自己多年來一直有意扶持青年音樂家，「當然，因為青年科學家我也推動不了」。記者席間發出一片笑聲。

「我也是從青年人成長過來的。」余隆接任中國愛樂樂團總監時年僅35歲，強調「寧欺白鬚翁，莫欺少年窮」，要多給年輕人機會，因為不知道哪個人明天就會成為世界知名音樂家。他現時身兼上海交響樂團和廣州交響樂園的音樂總監，亦是香港管弦樂團首席客座指揮。「在交響樂中，互相聆聽是最重要的事情，而大灣區青年人更應該透過這種合作，學會相互聆聽。」余隆說，聆聽帶來相互理解、相互激勵，「青年音樂家的責任不僅是演奏一場音樂會，更要多交朋友、交好朋友，以音樂作為語言溝通全世界」。

文：尚東美

相關字詞﹕大灣區（廣東）國際青年音樂周 余隆 灣區手記

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