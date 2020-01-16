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大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌

【明報專訊】香港與內地全面恢復通關，兩地人員來往復常，香港明天也迎來通關後首個國際珠寶展。早年已在香港珠寶業界發展，現任湖南聯誼總會副會長、廣州華林玉器商會會長的傅深根，也在時隔3年後再次組織商會一眾珠寶業會員參展。他表示，希望通過此次珠寶展了解現時飾品潮流，為五一黃金周的市場做好準備。同時，他將積極推動大灣區珠寶業界交流，希望未來打造屬於東方的珠寶品牌。

明報記者 司徒聰穎

疫情衝擊 兩三成業者轉行

過去3年疫情，對於各行各業都是艱難時期，珠寶業也不例外。傅深根說，長期封閉導致香港與內地及世界各國的交流都停頓了，貨物供應、運輸也受影響，「香港的珠寶大部分都在內地設廠生產製造，例如廣州番禺、深圳、東莞。另一個來自意大利的重要生產材料K金，也由於疫情而運輸受阻，再加上翡翠原石供應地緬甸，也因當地政治事件而不能運送過來」。

傅深根表示，珠寶業面對的形勢較其他行業嚴峻，原因是玉器珠寶是奢侈品，屬非必需品行業，不同於飲食、生活等必需品，在疫情和經濟大環境影響下，消費者對於奢侈品的需求首當其衝下降。據他了解，廣州兩三成珠寶從業者已轉行，「除了身家豐厚的商人能挺過來，只有部分年輕人靠電商生存下來」。

了解飾品潮流 迎五一黃金周

隨着內地全面開放及與香港恢復通關，大灣區和世界各國的商旅往來再度啟動。香港貿發局將於明天（3月1日）至下周日（3月5日）在灣仔會展舉行第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展。傅深根將率團參展，他說對於這次全面通關已盼望了3年，「這次通關我們做個前鋒，組織商會會員去參加今次香港的珠寶展，目前已有約80名會員報名」。他說，疫情前每年至少會組團一次參加珠寶展，曾去過新加坡、東京、法國、美國等參展。香港是國際大都會，特別香港過去舉辦的珠寶展是帶領世界的風向標，吸收來自日本、韓國及歐洲等國家的潮流。傅深根說：「香港每年有4個珠寶展，我們基本上都會參加。最高峰時期，我們商會有超過100人，租4輛旅遊巴士落去香港參展。」

對於今次兩地通關後首次珠寶展，傅深根及其商會會員已訂下目標，「今次珠寶展的重點是為內地五一黃金周市場做鋪墊，先了解香港珠寶市場未來發展方向，比如今年流行玫瑰金還是K金，以及珠寶款式、設計理念等」。

過去3年疫情封閉阻斷各國人員交流，以傅深根所在的珠寶業來說，珠寶缺乏了前瞻性及創意設計，「所以我們鼓勵會員去香港參展，通過展覽了解現時飾品的潮流，再由設計師設計，並在內地銷售」。他說，每年春節、五一、十一假期都是珠寶業的黃金周，「今次參加完珠寶展後，再需時一個多月畫圖、設計及製作，到4月底就可以開始上貨銷售」。

雖然近年受到疫情衝擊，但傅深根對行業的前景充滿信心，「第一，由於中國2021年全面踏入小康社會，人均收入及生活質量得到提高，對於珠寶首飾的需求也增加；第二，未來珠寶業會借助科技力量，把先進技術與傳統手工藝結合，成本便可降低，人人都可以消費得起，讓珠寶從奢侈品變成日常飾品」。他舉例，以足金來說，過去傳統工藝做一隻翡翠戒指，男款最少需要10克足金，接近4500元人民幣，再加上翡翠，價格更高。而通過新的技術製造，男款只需約4克足金，由此可減低成本，降低售價，適合更多消費人群。

對前景滿信心 盼奢侈品變日常飾品

展望未來，傅深根有意推動兩地關於玉雕工藝、珠寶設計的交流。「我們在2016、2017及2018年曾組織過香港民間及職業培訓局學習珠寶製造的學生去廣州學習，並邀請廣州非遺玉雕大師教學。現在疫情結束了，這個活動今後仍會延續下去。」此外，他認為香港向來是重要的珠寶首飾設計中心，而內地則擁有千年「玉文化」，「以前大家只知道十二生肖、如意結等，但其實還有好多玉器文化，以觀音像為例，有分唐朝、明朝及現代的觀音，其面相也大有不同，蘊藏每一個朝代的審美與文化」。傅深根希望未來能夠將中國玉雕工藝發揚光大，打造成一個屬於東方的珠寶品牌，同時也讓更多人通過珠寶去了解、認同東方文化。

相關字詞﹕傅深根 香港國際珠寶展 大灣區

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