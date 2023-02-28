情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴

若獲批准 屬第三宗終院審理國安案

上訴庭早前在判辭指出，本地的判刑法律必須以維護國安的目的，遇有不一致之處，需優先採用國安法條文。當中列明「情節嚴重」者須處5至10年刑罰，故5年的最低刑期屬強制性。法庭亦考慮國安法33條列出的3種減刑因素，即自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，其他求情因素包括審訊時認罪等不適用。

因應呂世瑜案的影響，早前「光城者」兩名成年被告蔡永傑及陳右津承認串謀顛覆國家政權罪，法官以5年半為量刑起點，因屬「情節嚴重」，分別判二人監禁5年3個月和5年，未獲認罪後全數三分之一刑期扣減。

同樣地，格鬥教練黃德強早前承認一項國安法下煽動顛覆國家政權罪，以5年半為量刑起點，因屬情節嚴重，最終被判囚5年。

若呂案獲准上訴至終院，將是第三宗在終院審理的國安法案件，之前兩宗分別為黎智英申保釋及聘用海外律師案件。

【案件編號：FAMC 7/23】

（港區國安法）