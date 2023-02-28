共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議

16人否認國安法下的串謀顛覆國家政權罪受審，控方甫開庭稱，已完成對證人區諾軒的提問，並呈上長約20至30頁的證據列表（部分見表）。列表的首項證據為一篇文章，題目為「立法會奪半的最後拼圖，原來只需教中小企咁做！」，庭上未交代由誰撰文，惟翻查「網絡時光機」（Wayback Machine）備份網頁，文章來自網媒「立場新聞」，作者名為「攬炒藝術家」。

證據溯至國安法生效前發布文章

控方呈上證據列表後，法官陳仲衡和陳慶偉均問及證據內容與區諾軒證供的關係。控方稱，列表上不限於向區諾軒展示的證物，而是控方依賴的所有證據。法官陳慶偉追問，關於立法會奪半的文章於2020年2月15日發布，是否意味當日已訂下串謀協議。控方稱是，指協議至少由戴耀廷和區諾軒兩人訂下，即使有人尚未參與串謀，列表證據針對所有「共謀者」（co-conspirators）。

官稱「共同串謀不一定有刑事成分」

代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文表示，控方列表的範圍非常廣闊，辯方初步認為指控涉及一個串謀計劃，但不可能將部分被告牽連（implicate）在內，冀控方收窄範圍。法官陳慶偉表示，明白辯方需時審視冗長的文件，故押後至本周三續審。

代表鄒家成的大律師陳世傑問及串謀細節，法官陳慶偉稱目前法庭只聽取一名證人的供辭，涉案串謀協議疑於2020年2月訂立，但「共同串謀不一定有刑事成分」（co-conspiracy is not necessarily criminal），僅意味協議存在。法官李運騰表示，預料會牽涉兩項法律爭議，包括共同串謀原則是否適用於當時尚未違法的協議，以及是否適用於未參與其中的被告。

列表包括fb截圖 控方稱用以指控所有被告

代表陳志全的大律師馬維騉則指出，列表包括公民黨記者會片段、鄭達鴻facebook帖文截圖等，惟陳志全並非公民黨成員，要求控方釐清他人言論是否指控陳志全的證據。法官陳慶偉要求辯方直接與控方商討，控方最終簡短回應，重申有關證據用來指控所有被告。代表何桂藍的大律師Trevor Beel則指，列表上首4項證據與戴耀廷有關，但未獲辯方承認，他將提出證物鏈爭議。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者