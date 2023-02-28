「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權

大律師公會及律師會均原則上支持修例，惟對訟費安排有保留，多名議員亦在會上表達關注。律師會刑法及訴訟程序委員會主席熊運信說，「毋須答辯」的最終決定權在法庭，質疑為何法庭犯錯要由被告付訟費，「現在變相好似『兇』辯方，叫他們想清楚別申請（毋須答辯）」。大律師公會副主席陳政龍說冀被告不用負擔控方訟費，並希望律政司給予公會更多時間在修例細節上給意見。

張國鈞稱，修例後法庭仍有判處訟費的酌情權，目前其他法例亦有類似安排，包括控方成功以案件呈述方式上訴，法庭可頒令辯方承擔控方訟費，但強調法庭有酌情權。高級助理刑事檢控專員黎劍華稱，倘法庭決定被告須付控方訟費，亦僅限上訴而不包括審訊的訟費。

議員憂削知情權 張指報道或影響陪審團

法律界議員林新強說，修例限制傳媒報道上訴內容，關注影響公眾知情權。張國鈞稱，就「毋須答辯」上訴有別於其他上訴程序，因上訴得直可恢復審訊，或由同一陪審團審理，報道上訴內容或致陪審團難作公正及獨立決定，故作此規定。

張表示，律政司目標是今年第二季向立法會提交草案。今次修例源於高院早前審理3宗機場販毒案時，裁定4名被告表證不成立，被告當庭獲釋後離港，上訴庭其後批評原審法官犯錯，且造成嚴重司法不公。現時高院原訟庭裁定刑事案被告毋須答辯後必須放人，控方無法上訴，律政司遂建議修例加入上訴程序。