港聞

港聞二

「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權

【明報專訊】律政司建議修訂《刑事訴訟程序條例》，容許控方就高等法院原訟庭「毋須答辯」（no case to answer）的裁定提出上訴。立法會司法及法律事務委員會昨日討論修例，對於大律師公會及律師會質疑控方勝訴後要由被告承擔訟費，律政司副司長張國鈞表示新機制下法庭仍有判處訟費的酌情權，法官可視乎情况處理訟費。

大律師公會及律師會均原則上支持修例，惟對訟費安排有保留，多名議員亦在會上表達關注。律師會刑法及訴訟程序委員會主席熊運信說，「毋須答辯」的最終決定權在法庭，質疑為何法庭犯錯要由被告付訟費，「現在變相好似『兇』辯方，叫他們想清楚別申請（毋須答辯）」。大律師公會副主席陳政龍說冀被告不用負擔控方訟費，並希望律政司給予公會更多時間在修例細節上給意見。

張國鈞稱，修例後法庭仍有判處訟費的酌情權，目前其他法例亦有類似安排，包括控方成功以案件呈述方式上訴，法庭可頒令辯方承擔控方訟費，但強調法庭有酌情權。高級助理刑事檢控專員黎劍華稱，倘法庭決定被告須付控方訟費，亦僅限上訴而不包括審訊的訟費。

議員憂削知情權 張指報道或影響陪審團

法律界議員林新強說，修例限制傳媒報道上訴內容，關注影響公眾知情權。張國鈞稱，就「毋須答辯」上訴有別於其他上訴程序，因上訴得直可恢復審訊，或由同一陪審團審理，報道上訴內容或致陪審團難作公正及獨立決定，故作此規定。

張表示，律政司目標是今年第二季向立法會提交草案。今次修例源於高院早前審理3宗機場販毒案時，裁定4名被告表證不成立，被告當庭獲釋後離港，上訴庭其後批評原審法官犯錯，且造成嚴重司法不公。現時高院原訟庭裁定刑事案被告毋須答辯後必須放人，控方無法上訴，律政司遂建議修例加入上訴程序。

上 / 下一篇新聞

無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢
碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
林定國稱討論需時 外狀修例延下月議
林定國稱討論需時 外狀修例延下月議
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨
稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你