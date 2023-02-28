港聞

港聞二

林定國稱討論需時 外狀修例延下月議

【明報專訊】因應人大就《港區國安法》釋法，律政司提出修訂《法律執業者條例》，就海外大律師參與國安法案件施加限制。立法會司法及法律事務委員會原定昨日討論修例建議，惟律政司長林定國稱是次修例極為重要和相當複雜，原定安排50分鐘討論時間不足，冀押後討論並延長討論時間。委員會主席廖長江最終決定押後至3月17日討論修例。

原定討論50分鐘 律政司料需兩小時

律政司上周五（24日）去信委員會提出押後討論修例。林定國昨日在會上解釋，律政司評估修例需要約2至3小時討論，認為原定時間僅50分鐘並不理想，期望有充分時間與議員討論及解說。廖長江稱社會對今次修例關注大，加上人大釋法後的修例有其重要性，因此決定應律政司要求延後討論，將於下月17日預留3小時會議時間。

委員會副主席、新民黨容海恩會後表示，律政司主要了解到各方均對修例有關注，包括具體執行細節，預計需長時間討論，遂提出延後討論。她認為一次過完成討論較「斬件」理想，押後至下月中討論時間上可接受。對於律政司會否修改已提交委員會的修例文件，她說當局有可能修改或增加內容。

容海恩料有可能修改或增加內容

林定國上月表示，冀今年上半年完成修例。對於押後討論會否影響修例時間表，容海恩認為要視乎稍後召開法案委員會的進度，稱上半年完成修例是較樂觀的說法。委員會成員江玉歡認為，政府臨時抽調議程並不常見，各方也想盡快就修例展開討論。她說即使延至3月才討論，理論上也能趕及上半年完成修例，但認為律政司現時提交的文件空泛，冀當局盡快草擬條文讓議員審閱草案。

江玉歡指文件空泛 促當局速擬條文

人大常委會去年12月就國安法第14及47條釋法，指海外律師能否參與國安案件屬於需要特首認定的問題。律政司因應釋法提出修例，建議採用「逐案處理」方式審批海外律師能否參與國安案件，法院處理是否認許海外大律師參與國安案件前，須向特首提出並取得證明書，特首有權以不利國安為由拒絕認許。

上 / 下一篇新聞

無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
無屍案三審 前董事謀殺罪脫誤殺罪成 陪審團信受挑釁 辯方：陷獄9年盼即獲釋
碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢
碎屍案一家四口還押 前家翁庭上從容 警今打鼓嶺堆填區搜殘肢
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
龍尾村民稱有心理陰影 紅十字會提供情緒輔導
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
前家翁持豪宅買居屋 議員促綠表報資產
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
科技園搶人才 擬赴矽谷星馬宣傳 料未來15年創科人手增數倍 加強招攬港留學生
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
「濕實驗室」大樓料2025啟用 科學園填海擴建2029完成首期
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
睇電視長者九成日日看 年輕人不到四成
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
遠洋輪走私13噸電子廢物 付貨公司董事被捕
「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權
「毋須答辯」擬准控方上訴 張國鈞：法庭有訟費酌情權
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
覆核地署建村屋33條件 前署方高層斥故意拖延
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
共同串謀證據指控「所有被告」 辯方質疑範圍廣 官料現法律爭議
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
情節嚴重失認罪減刑 呂世瑜申終極上訴
稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨
稱殉職警「抵死」 警員煽動罪成 官：「狗」形容警官顯憎恨
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
二維碼代立會候選名單 ViuTV接勸喻
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
大灣區GBA新聞：穗商團復參港國際珠寶展 疫後推灣區業界交流 盼建東方品牌
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
灣區手記：相互聆聽 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】稱兩人因在港升學難故留學 兩子已回流 譚耀宗：佢哋愛國愛港
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】調查：35%人指立假資訊法損一國兩制
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】兩政助應邀視察打鼓嶺垃圾「棄置天堂」
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】日領事親自推銷福井縣美食
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】今期居屋單位全售出 公屋聯會：銷情不俗
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你
【Emily】港生送地震慰問卡 土耳其領館：我們愛你