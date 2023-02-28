林定國稱討論需時 外狀修例延下月議

原定討論50分鐘 律政司料需兩小時

律政司上周五（24日）去信委員會提出押後討論修例。林定國昨日在會上解釋，律政司評估修例需要約2至3小時討論，認為原定時間僅50分鐘並不理想，期望有充分時間與議員討論及解說。廖長江稱社會對今次修例關注大，加上人大釋法後的修例有其重要性，因此決定應律政司要求延後討論，將於下月17日預留3小時會議時間。

委員會副主席、新民黨容海恩會後表示，律政司主要了解到各方均對修例有關注，包括具體執行細節，預計需長時間討論，遂提出延後討論。她認為一次過完成討論較「斬件」理想，押後至下月中討論時間上可接受。對於律政司會否修改已提交委員會的修例文件，她說當局有可能修改或增加內容。

容海恩料有可能修改或增加內容

林定國上月表示，冀今年上半年完成修例。對於押後討論會否影響修例時間表，容海恩認為要視乎稍後召開法案委員會的進度，稱上半年完成修例是較樂觀的說法。委員會成員江玉歡認為，政府臨時抽調議程並不常見，各方也想盡快就修例展開討論。她說即使延至3月才討論，理論上也能趕及上半年完成修例，但認為律政司現時提交的文件空泛，冀當局盡快草擬條文讓議員審閱草案。

江玉歡指文件空泛 促當局速擬條文

人大常委會去年12月就國安法第14及47條釋法，指海外律師能否參與國安案件屬於需要特首認定的問題。律政司因應釋法提出修例，建議採用「逐案處理」方式審批海外律師能否參與國安案件，法院處理是否認許海外大律師參與國安案件前，須向特首提出並取得證明書，特首有權以不利國安為由拒絕認許。