快艇撞釣艇1死1傷 滑水活動間肇禍 3人被捕

釣艇駕駛人遭車葉擊中 客重傷

遭車葉擊中的59歲梁姓男子為釣艇駕駛人，多處受傷，右邊身體被割開，獲救時已昏迷，由救護員證實死亡。一同墮海獲救的57歲林姓男乘客，左手及左胸遭撞擊受傷，由直升機送往東區醫院治理，經搶救後留醫深切治療病房，至截稿前情况嚴重。駕駛快艇的43歲郭姓男船長及兩名李姓男乘客（34歲及31歲）均無受傷，警方經調查後以涉嫌「危害他人海上安全」拘捕3人，帶署扣查。海事處將跟進調查事件。

事發昨早9時許，快艇於鹽田仔對開約100米海面撞到一艘釣艇，釣艇上兩名男子墮海，快艇乘客報警求助。水警到場後將兩名墮海男子送往對岸西貢水警基地，梁證實死亡，林則由直升機送東區醫院搶救。水警將涉事兩船帶到水警基地，被撞木舢舨長約3米，船尾破裂損毁，警員即場檢查，並拍照存檔。意外起因仍待跟進。

艇上人事後助救墮海者報警

據了解，舢舨裝有4匹舷外機，兩人為裝修工，趁假期出海垂釣。事發時快艇正進行滑水活動，快艇上的人曾協助救起兩名墮海者，並報警求助。

教授遊艇駕駛多年的「海之家」導師Tommy Yu表示，任何時間駕駛船舶，須留意四方八面的海上情况；快艇航行時船頭可能「趷起」，有時船長可能會站立駕駛，以便更清楚留意海面，滑水快艇亦受法例監管，必須有一名18歲或以上成人負責做瞭望員，以協助船長觀察周圍環境及滑水者。另外，船長可能會擰頭留意滑水者狀况，故建議加裝後置鏡頭或倒後鏡，令船長駕駛時更專注前方。

導師：滑水快艇須有瞭望員

至於航速較慢的舢舨或釣艇，Tommy Yu認為應注意停泊地點是否繁忙水域，在小艇加裝旗幟，令其他船舶較易留意，另亦建議帶同「氣咹」（氣體驅動喇叭），如發現有船駛近出現碰撞風險或緊急局面、但對方沒任何避碰行動，可揮手示意及用「氣咹」發出高音頻響聲，增加對方留意到的機會。