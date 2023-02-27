港聞

港聞二

快艇撞釣艇1死1傷 滑水活動間肇禍 3人被捕

【明報專訊】西貢昨日發生撞船奪命意外。一艘滑水快艇在鹽田仔對開進行水上活動時撞向一艘舢舨釣艇，釣艇上兩男墮海，其中一人被車葉擊中死亡，另一人遭撞擊，至截稿前情况嚴重。警方調查後拘捕快艇船長及兩名乘客，案件由水警總區重案組跟進。

釣艇駕駛人遭車葉擊中 客重傷

遭車葉擊中的59歲梁姓男子為釣艇駕駛人，多處受傷，右邊身體被割開，獲救時已昏迷，由救護員證實死亡。一同墮海獲救的57歲林姓男乘客，左手及左胸遭撞擊受傷，由直升機送往東區醫院治理，經搶救後留醫深切治療病房，至截稿前情况嚴重。駕駛快艇的43歲郭姓男船長及兩名李姓男乘客（34歲及31歲）均無受傷，警方經調查後以涉嫌「危害他人海上安全」拘捕3人，帶署扣查。海事處將跟進調查事件。

事發昨早9時許，快艇於鹽田仔對開約100米海面撞到一艘釣艇，釣艇上兩名男子墮海，快艇乘客報警求助。水警到場後將兩名墮海男子送往對岸西貢水警基地，梁證實死亡，林則由直升機送東區醫院搶救。水警將涉事兩船帶到水警基地，被撞木舢舨長約3米，船尾破裂損毁，警員即場檢查，並拍照存檔。意外起因仍待跟進。

艇上人事後助救墮海者報警

據了解，舢舨裝有4匹舷外機，兩人為裝修工，趁假期出海垂釣。事發時快艇正進行滑水活動，快艇上的人曾協助救起兩名墮海者，並報警求助。

教授遊艇駕駛多年的「海之家」導師Tommy Yu表示，任何時間駕駛船舶，須留意四方八面的海上情况；快艇航行時船頭可能「趷起」，有時船長可能會站立駕駛，以便更清楚留意海面，滑水快艇亦受法例監管，必須有一名18歲或以上成人負責做瞭望員，以協助船長觀察周圍環境及滑水者。另外，船長可能會擰頭留意滑水者狀况，故建議加裝後置鏡頭或倒後鏡，令船長駕駛時更專注前方。

導師：滑水快艇須有瞭望員

至於航速較慢的舢舨或釣艇，Tommy Yu認為應注意停泊地點是否繁忙水域，在小艇加裝旗幟，令其他船舶較易留意，另亦建議帶同「氣咹」（氣體驅動喇叭），如發現有船駛近出現碰撞風險或緊急局面、但對方沒任何避碰行動，可揮手示意及用「氣咹」發出高音頻響聲，增加對方留意到的機會。

上 / 下一篇新聞

港最快3月上旬全撤口罩令 澳門今起除罩 劉宇隆：香港宜快不宜慢
港最快3月上旬全撤口罩令 澳門今起除罩 劉宇隆：香港宜快不宜慢
醫衛局：暫無偽造檢測投訴
醫衛局：暫無偽造檢測投訴
第二代輕鐵行駛30年退役 千人站外送別
第二代輕鐵行駛30年退役 千人站外送別
「毋須答辯」擬准控方上訴 兩律師會認同修例 不同意敗訴付訟費
「毋須答辯」擬准控方上訴 兩律師會認同修例 不同意敗訴付訟費
「長遠發展」 城大學生會遷址深水埗 設擔保公司租兩層商廈 署理會長：我們仍在堅守
「長遠發展」 城大學生會遷址深水埗 設擔保公司租兩層商廈 署理會長：我們仍在堅守
港燈下月燃料費升5% 淨電費破兩元
港燈下月燃料費升5% 淨電費破兩元
發債被問錯過良機否 陳茂波：利息非特別高
發債被問錯過良機否 陳茂波：利息非特別高
5類人才須申報刑事 入境處：不包外傭 外傭組織早前接通知須申報 指無所適從
5類人才須申報刑事 入境處：不包外傭 外傭組織早前接通知須申報 指無所適從
「北都專班」今首次會議 晤深圳官員
「北都專班」今首次會議 晤深圳官員
士丹頓街活化完成 共居項目將招標
士丹頓街活化完成 共居項目將招標
過渡屋喜盈接受申請 社協料700人受惠
過渡屋喜盈接受申請 社協料700人受惠
新興運動兩年三成獲資助 協會嘆申款認證借場難
新興運動兩年三成獲資助 協會嘆申款認證借場難
港隊小將：冀木棋看齊足籃「發光」
港隊小將：冀木棋看齊足籃「發光」
救墮海自閉童助尋家人 前「臨記帶隊」膺好市民
救墮海自閉童助尋家人 前「臨記帶隊」膺好市民
工廈揭貓屍掛籠 男子涉虐畜被捕
工廈揭貓屍掛籠 男子涉虐畜被捕
大灣區GBA專題：灣區首辦DSE模擬試 「內地是藍海」 遵理：朝完整教學課程發展
大灣區GBA專題：灣區首辦DSE模擬試 「內地是藍海」 遵理：朝完整教學課程發展
大灣區GBA專題：DSE英文考港日常 內地生較吃虧
大灣區GBA專題：DSE英文考港日常 內地生較吃虧
大灣區GBA專題：京滬有國際校教DSE
大灣區GBA專題：京滬有國際校教DSE
推廣公司AI助製內容 多招防出錯
推廣公司AI助製內容 多招防出錯
學院講師：省編程時間
學院講師：省編程時間
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯倡買灣區閒置樓當公屋 吳秋北：簡約屋管理費可租當地三房單位
【Emily】工聯倡買灣區閒置樓當公屋 吳秋北：簡約屋管理費可租當地三房單位
【Emily】尋根旅第二階段啟 懲教：學員將訪灣區
【Emily】尋根旅第二階段啟 懲教：學員將訪灣區
【Emily】特首宴請國籃 姚明送球員簽名波
【Emily】特首宴請國籃 姚明送球員簽名波
【Emily】最後兩隊花46小時 九成毅行者完成賽事
【Emily】最後兩隊花46小時 九成毅行者完成賽事
【Emily】湖南考察組裝屋「活樓」 狄志遠：港未必完全啱用
【Emily】湖南考察組裝屋「活樓」 狄志遠：港未必完全啱用
【Emily】林振昇問標準工時好處 ChatGPT提五大觀點
【Emily】林振昇問標準工時好處 ChatGPT提五大觀點