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救墮海自閉童助尋家人 前「臨記帶隊」膺好市民

【明報專訊】警務處昨日在灣仔會展舉行「2022好市民獎」頒獎，嘉許80名來自各警區的熱心市民及7間機構。其中，前臨時演員帶隊江碧君於2022年5月在青衣海濱長廊救起一名意外墮海的7歲自閉症女童，並透過社交媒體幫她聯絡家人，獲頒「全年好市民獎」。

80市民7機構獲嘉許

江碧君表示，去年5月一個傍晚，她如常在青衣海濱長廊釣魚，見到一名女童跑至海旁樓梯玩耍，連忙出聲提醒；詎料轉眼女童已墮海，江碧君立即將女童拖回岸邊，報警求助。等候期間，江女士發現女童為需要特別照顧兒童、未能清楚表達，唯有透過社交媒體群組向街坊求助，最終聯絡到女童母親。

憶起當時情形，江碧君仍感驚險，由於事發在黃昏，岸邊人群已散，只有她看見女童墮海，加上水流湍急，若未及時拯救將不堪設想。她說，自己曾從事臨時演員帶隊，有臨場應變經驗，加上有家人有相似病歷，知道如何照顧特殊兒童，形容救人是舉手之勞。女童爸爸吳先生昨日亦有到場道謝，並贈送一幅由兩個女兒所畫的公主畫作給江碧君。吳先生感慨，若非江奮不顧身救女，或許已造成遺憾，並感激她當時耐心照顧女兒。

聞通話見疑 的士司機助乘客破電騙

另外，同樣獲頒好市民獎之的士司機楊錦華，去年9月接載一名65歲女乘客由上水前往元朗，其間留意到她的電話對話內容可疑，遂出聲提醒她可能遇到騙案，着她盡快與家人聯絡了解；證實確為騙案後，楊幫助女乘客報警並協助警方嘗試再約騙徒見面，雖未能拘捕疑犯，卻已避免騙案發生。

警務處長蕭澤頤致辭中表示，期望將樂於助人的信息帶到全港每個角落，因此未來會在多個大型商場舉行好市民獎展覽。

相關字詞﹕好市民獎

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