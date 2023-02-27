港隊小將：冀木棋看齊足籃「發光」

因好奇赴選拔 「冷門非競爭小」

木棋（Molkky）運動源於1996年的芬蘭，由當地逾百年歷史的遊戲「九柱戲」演變而成。本港於2019年獲世界木棋組織承認，成為繼日本後第二個亞洲區成員。比賽雙方輪流投擲大木棋，擊倒印有1至12的小木棋，每擊倒一支就能取得小木棋上的分數；若擊倒兩支或以上的小木棋，則取得與被擊倒小木棋數目相同的分數（舉例擊倒3支即得3分），先得分50者勝。若得分超過50，要退回至25分繼續投擲。

憂練習擾民 感訓練場地有限

Anson自言是「運動男」，什麼運動都試，小五首次接觸芬蘭木棋，當時現任教練在課室推廣，好奇心驅使自己參與選拔。他指出，即使新興運動較少人參與，不等於競爭小，「身邊的人訓練後隨時超越自己」，成為港隊代表有賴堅持練習，並非一兩日發生；惟香港學生課業繁重，平衡學業和訓練需時適應。另外，現時新興運動的練習場地不多，故他珍惜每次學校提供場地訓練的時間；由於擔心平日放學後最少3小時的練習會打擾民居，他只能在周末提早到屋苑平台練習。

去年首次代表本港出賽的Anson形容，當時心情興奮，飛往日本前夕及抵達當天均失眠。他指，一連兩日賽事因天雨縮減至一日，改為由小組賽首名出線，排名第二的他們因而無緣出線。不過他仍認為這次經驗獲益匪淺，賽事前夕與當地大專生代表打友誼賽，對方是前十名出賽世界盃的日本代表，形容對方不只是取分，而是制定全面策略應賽，包括助跑加強攻勢、聚焦練習擊倒遠距離木棋等，感「天外有天」。

Anson自言滿意首次參賽表現，目標本年中到日本和芬蘭出賽時能出線，長遠奪冠為港爭光，期望他日芬蘭木棋與籃球、足球等地位同樣「發光發亮」。