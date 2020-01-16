過渡屋喜盈接受申請 社協料700人受惠

另倡現金津貼試行計劃變恆常

喜盈位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，為政府閒置用地，房屋局以短期租約形式支持發展為過渡房屋，料今年9月落成。項目高4層，無升降機，以組裝建成方式興建，每單位有特大窗戶。220單位當中，216個屬一至兩人單位，其餘兩個為四至五人家庭單位、一個五至六人家庭單位及一個無障礙單位。標準單位面積約150平方呎，設獨立洗手間、開放式廚房、基本裝修及煙霧感應器等。申請下月31日下午5時截止，可郵寄或親到社協深水埗元州街辦事處遞交。

社協昨另公布「現金津貼試行計劃」調查，去年11月至本月訪問238名惡劣居所住戶，九成七受訪者稱津貼金額用於住屋開支，當中近八成稱租金壓力及精神壓力因而減輕。社協表示津貼明年結束，調查顯示，逾七成受訪津貼受惠者料兩年後仍未可獲派公屋，促政府在公屋輪候期回落至3年水平前，將計劃恆常化，並將受惠對象擴闊至非長者一人公屋申請者；另建議將長者申請現金津貼資格放寬至輪候公屋滿一年。