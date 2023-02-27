士丹頓街活化完成 共居項目將招標

每層3單位 共用廁所浴室廚房

韋志成昨發表網誌表示，為了落實共居項目，市建局除了全面復修建築群外內結構提升樓宇安全水平，亦重新佈局各層住宅單位，改劃成38個不同大小的單人或雙人共居單位。每樓層約有2至3個單位，每單位空間足夠擺放牀鋪和日常家具，每層設有共用廁所、浴室和廚房，讓該層單位的居民使用。

三地翻新為兩社區共享空間

除了改造樓上單位，市建局撥出3個地方翻新為兩個社區共享空間，當中包括獲評為二級歷史建築的士丹頓街88號，市建局將1樓單位改造成以「唐樓體驗」為主題的共享空間，保育唐樓外牆飾面、樓梯及室內紅磚牆身和花紋地磚等；市建局亦將華賢坊西6至8號兩個面積逾400平方呎地下相連單位，預留作「社區客廳」用途，日後會交予營運機構管理，成為街坊的聚腳點。

韋志成表示，市建局將在短期內就營運機構招標。入標機構須提交詳細社區營造方案建議書，說明如何透過營運建築物的設施，促進共居單位租客連繫鄰里，與區民一同籌辦社區營造活動，並善用社區客廳和唐樓體驗空間等不同共享資源，長遠促進社區自主更生，以及讓區內居民與營運機構一同打理社區。

市建局早年曾向城規會申請清拆士丹頓街唐樓，並計劃興建住宅及商場，遭地區人士反對，市建局於2017年撤回申請。