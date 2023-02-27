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「北都專班」今首次會議 晤深圳官員

【明報專訊】財政司副司長黃偉綸今日（27日）將率領多名官員，到深圳出席「對接北部都會區發展策略專班」首次會議，與深圳政府人員會晤。立法會議員劉國勳和謝偉銓均期望，港深兩地能為北部都會區建立溝通機制，恆常就最新發展規劃交換資訊。劉國勳亦建議特區政府邀請深圳官員回訪香港，實地視察北都。

議員倡港深建溝通機制

黃偉綸今日率團與深圳政府代表討論北部都會區發展，加強兩地合作，預計今日傍晚返港。6名局長將會隨行，包括發展局長甯漢豪、政制及內地事務局長曾國衞、環境及生態局長謝展寰、運輸及物流局長林世雄、財庫局長許正宇及署理保安局長卓孝業；文體旅局副局長劉震、創科局副局長張曼莉及相關部門首長也會出席會議。

北都諮詢委員會成員劉國勳預計，專班首次會議討論大方向為主，包括兩地最新發展規劃，需要共同向中央政府爭取的政策範疇等。他說北都發展涉及跨境鐵路以至過關模式，冀兩地政府商討。他續稱，新政府上任後就北都發展或有新構思，冀當局向內地清晰闡述。同為委員會成員的謝偉銓表示，早前到訪前海發現當地不太了解本港最新發展計劃，期望兩地政府建立恆常溝通機制，讓港深兩地互相了解未來規劃。他期望政府了解內地最新公共運輸及道路網絡發展，協助北都發展。

特首李家超去年9月宣布，特區政府與廣東省政府同意成立13個「粵港合作專班」，至今未披露完整名單，北都專班是其中之一。

北都計劃發展創科產業，黃偉綸與財政司長陳茂波前日分別到數碼港及科學園探訪多間綠色科技初創企業。黃偉綸在數碼港行政總裁任景信陪同下，分別參觀3間從事城市農業科技、智能樓宇管理技術及風力、太陽能和綠色氫能等可再生能源的企業。

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