5類人才須申報刑事 入境處：不包外傭 外傭組織早前接通知須申報 指無所適從

入境處未解釋外傭豁免原因

本報昨日查詢入境處，會否核實所有或抽查申請人有否虛報；已透過上述計劃入境者，需否補交申報，以及新申報規定並不包括外籍家庭傭工簽證計劃的原因為何。入境處昨晚回覆傳媒查詢時表示，是次公布的簽證及進入許可申請流程調整，不包括調整外傭的入境申請流程。

目前入境處就吸引人才方面有7項計劃（見表），入境處在新聞稿表示，「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的申請人，今起須向入境處提交刑事定罪紀錄。入境處稱，一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

撇除去年底推出的高才通，去年共有逾3.86萬人透過其餘6項計劃獲批來港，「一般就業政策」涉及人數最多，達1.3萬。是次調整未涵蓋「優秀人才入境計劃」，翻查該計劃的入境簽證申請表第3部分「基本資格」，已要求申請人回答曾否在香港或其他地方因任何罪行或違法行為被定罪，以及曾否觸犯香港或任何地方的入境法例等，如答「是」，則需依日期順序說明詳情。

僱傭業界指政府從未諮詢

香港僱傭公會主席陳東風表示，入境處上周四（23日）向會員派發新表格，稱今日起，新申請表需要連同刑事紀錄聲明表一起交回，又着他們通知當地公司代表新安排，「同我們會員講到言之鑿鑿」。他說，政府未有就此事與業界商討，稱無所適從，部分會員決定照常填表，部分則決定不處理，但如最終取消新安排，對業界來說「少一事好過多一事」。

陳又說，「一般就業政策」等計劃申請人如在港住滿7年，有權申請成為永久居民，享有政治權利及社會福利，「但外籍家庭傭工在香港無論做7年、17年定27年，也無權改變身分」，質疑是否仍需背景審查。他表示，自1970年代引入外傭到現在，政府均無對外傭做背景審查，但同時沒有因此而出現重大社會事故，可見相關制度行之有效，認為入境處或考慮到上述兩點後「腦袋急轉彎」。