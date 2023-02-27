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發債被問錯過良機否 陳茂波：利息非特別高

【明報專訊】政府今個財政年度錄得近1398億元赤字，最新《財政預算案》提出在未來5個年度每年發債650億元。財政司長陳茂波（圖）昨在電視節目被問及，政府在現時高息環境下發債，是否已錯過發債最佳時機；他稱會根據現有利息環境，縮短發債年期，又指發債只是「一個工具去管理現金流，利息在計算後不是特別高」，已納入中期考慮，政府有能力負擔。

陳茂波昨在無綫《講清講楚》表示，政府在2022/23年度發債金額只佔本地生產總值（GDP）約4.5%；未來連續5年度每年發債650億元，料到2027/28年度期末時只佔GDP的9.5%。他不點名引述「經常跟我們比較的那個地方」，指其發債規模達到130%，認為本港在此時使用市場資金支撐本港的發展及投資「是值得做」。

陳又表示，本港未來5個年度工務工程平均每年開支過千億元，部分是新發展區造地工程，例如是建造基建的製冷系統、數間重建醫院等，形容「都是社會需要的項目」，發債融資可令這些項目能及早建成。

指馬會非恆常項目可「將就」 促共渡時艱

預算案提出要求馬會未來5年每年額外支付24億足球博彩稅，馬會承諾不影響恆常捐款的承擔，令外界關注非恆常開支會受影響。陳回應認為，非恆常項目在時間上可以「將就」，興建體育館、音樂廳等可「多有多做、少有少做」，敦促馬會「𠵱家咁嘅環境，都希望大家幫吓手共渡時艱喇」。

另外陳茂波昨在網誌提到，他與財政司副司長黃偉綸日前分別到訪科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業。陳認為，本港已有一批極具質素的綠色科技公司，又指全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群，預算案提出的綠色相關策略是「正值其時」。

明報記者

（2023/24財政預算案）

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