港聞

港聞二

港燈下月燃料費升5% 淨電費破兩元

【明報專訊】全球燃料價格高企，兩電今年1月大幅加電費，當中港燈按年加電費45.6%。根據燃料調整費調整機制，兩電每年3月起可以按月調整燃料費，港燈網頁昨日公布，下月起燃料費加至86.4仙，較今年1月的82.5仙上升4.7%，淨電費因此升穿2元水平，每度電2.009元。港燈預計燃料調整費仍要上調一段時間，惟全年計相信可以保持在年度電費檢討中釐定的燃料費水平，亦即每度電82.5仙。中電截至昨日未公布下月燃料費。

國際燃料價降 港燈：價格變動滯後

港燈昨日回覆本報稱，儘管國際燃油及燃煤價格，先後於去年底和今年1月下旬開始下調，但按照燃料採購合同條款，市場價格的變動反映在港燈的燃料成本時，約有數個月滯後。港燈續稱，事實上，今年1月的實際燃料成本，只能反映去年9月至12月的國際燃料價格，而當時的價格仍然處於較高水平；一旦價格下降趨勢持續，港燈的燃料費會在數月後相應回落。

兩電向市民徵收的電費由基本電費及燃料調整費組成，每年檢討一次，若有變動會於1月1日起生效，基本電費全年不變。根據更頻密的燃料調整費調整機制，每年1月及2月的燃料調整費，將按年度電費檢討中釐定的費用收取，而按月調整則會由3月開始。

港燈今年1、2月的燃料調整費均為82.5仙，3月將加至86.4仙，加幅約4.7%，較去年3月升了1.5倍；下月的淨電費會升至2.009元，較1月淨電費1.97元升約2%。兩電燃料費增加，所佔淨電費的比例亦不斷上升，港燈下月每度電的電費，當中約43%是燃料費。

環團料兩電燃料費未來兩三月續升

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，國際天然氣及煤價均於去年底達到近年高位，之後有回落迹象，原因包括歐洲未有出現異常嚴寒天氣，未有大規模出現天然氣供不應求的現象，而東南亞國家新冠疫情後復蘇速度較預期慢，煤需求亦未有急速反彈；但由於兩電燃料費有滯後效應，料未來兩三個月仍有可能上升，之後或有可能回落，但仍要視乎國際局勢及全球燃料供求變化而定。

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