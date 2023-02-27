「長遠發展」 城大學生會遷址深水埗 設擔保公司租兩層商廈 署理會長：我們仍在堅守

被問可否重返校內 城大：空間需求殷

城大昨日回覆稱，大學一貫支持學生因應志趣和需要，組成不同社團，包括組織系會、學生會等；除了一直為獨立於城大的校外註冊社團的學生會外，校內亦有多個學生組織。被問到會否考慮讓學生會重新在校園設會址，城大稱，城大學生的人均可使用校園面積是「八大」倒數第二，校園空間需求十分殷切，校方正進行大規模的改善工程，完成後將供合資格的學生組織申請，共享校園空間。

城大學生會去年因未按校方要求14天內交齊16年的帳目審計報告，被勒令遷出會室。署理會長劉浚傑昨稱，及後曾暫遷火炭倉庫，以存放學生會及屬會物資，維持基本運作，惟始終欠缺學生活動場地，尤其新冠疫情緩和後，很多同學反映希望復辦活動。

劉浚傑稱，考慮場地大小、用途及便利，最終決定選址深水埗翻新商廈，由學生會成立擔保有限公司City Series（「城市系列」）負責租用、商業活動及營運事宜，新租用的兩層商廈，除了成為學生會新會址，作為學生舉辦講座、電影放映會等的活動場地，亦有其他空間可供校內校外其他團體借場，部分屬收費服務，盈利將撥歸學生會。

可供校外團體租場 盼開源支持營運

劉浚傑稱，會址租金費用昂貴，除了收會費、動用財政儲備，亦希望可以慢慢開拓資源，支持學生會營運，又稱租用校外場地是長遠發展一部分，屬至少五六年以上的計劃，希望新場地凝聚城大人回來，後繼有人接手學生會。

另外，劉稱新會址服務城大生為主，但亦歡迎其他院校的學生，希望可以共同合作扶持，並肩作戰，「希望讓社會知道，學生會未因為以前的事不再奮鬥、失去意志。我們仍在，仍在堅守，不因任何事停止奮鬥」。

會長：歡迎他校學生到訪 冀合作扶持

1985年成立的城大學生會是獨立註冊社團，其學校電郵使用權近日被停止。原先於校園內有兩層會室、民主牆等所有場地，去年2月被校方收回。此前，校方停止為學生會代收會費。翻查城大網頁，校董會成員名單仍設「學生會會長」一欄，惟目前人選懸空。

去年2月14日，城大學生會因遷離會室而於校內舉行「臨別禮」，包括會長在內的14名學生會成員被控違反限聚令，他們去年9月認罪、各被罰款7000元。當時部分人在「民主牆」外拍照留念，其間有人叫喊口號，警方國安處一度接手調查。