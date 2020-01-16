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大灣區GBA專題：灣區首辦DSE模擬試 「內地是藍海」 遵理：朝完整教學課程發展

【明報專訊】得到香港及國際認可的香港中學文憑考試（HKDSE）在內地漸受重視，明年更可於內地設考場，勢吸引更多內地學子報考，從而帶動DSE輔助指導等需求，早前香港遵理國際教育聯同珠海北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院（簡稱北師港浸大）在珠海舉辦內地首場DSE模擬試。遵理集團主席梁賀琪（圖）接受本報專訪稱， DSE在內地市場只是剛起步，是一個「藍海」，料非港籍文憑試考生疫後會逐漸增加，未來遵理除會繼續在灣區舉辦更多模擬試，也會朝着完整的DSE課程發展。

明報記者 司徒聰穎

本次模擬考試是2012年DSE設立以來首次在內地開考，涉及英國語文、中國語文及數學（必修部分）3個科目考核，共吸引約200名考生參加，考生來自內地多所不同中學，其中港籍學生佔九成。梁賀琪透露，今次模擬試籌備約一個月，目的是方便內地就讀的考生，幫助他們了解應試需求。「遵理去年11月已經開始招模擬試考生，有考生反映落香港參加全程模擬試需時較長，面對這個需求，亦適逢通關，我們就馬上安排了內地舉行考試。」選擇珠海作為考場，則是因去年9月與北師港浸大簽訂香港中學文憑考試教育戰略合作協議。

擁有34年設置香港模擬公開考試經驗的遵理，於今次內地模擬考試的流程、評卷等均嚴格按照DSE標準，亦提供評語、試後分析及講解環節。而模擬試的預計成績不僅體現考生的學習水平，也能幫助他們了解自己目前在同屆考生中的競爭力，真正感受到正式公開考試的氛圍，以及於正式考試前體驗考場規則，通過測評帶動有效學習。

珠海深圳設考點 或衝出灣區

作為內地首次DSE模擬試，梁賀琪認為具有歷史意義，「今次是第一次公開招生，也是應對今年DSE唯一一次模擬試」。她又稱，針對下一屆2024年DSE，屆時除珠海這個考點外，亦會在深圳設考點，甚至會視乎需求在灣區以外城市舉辦更多場模擬試。

稱唯一國際認可雙語考試 IB亦難及

近年來非港籍文憑試考生介乎200至300人，梁賀琪相信以後會逐漸增加，尤其疫情之後。「我看好灣區對於DSE市場的需求，我們已經有逾30年開辦日校的經驗，未來也會朝着完整的DSE課程發展，不僅僅是培訓。」她認為，DSE可在國際測評的舞台上分一杯羹。「以往在內地，除了中考、高考這些當地考試之外，GCE（普通教育文憑）、IB（國際高中課程）等國外的測評系統在內地遍地開花，有得讀又有得考，但是DSE才剛起步，是一個『藍海』，我覺得未來的潛力是無限的，尤其DSE是唯一一個國際認可的雙語考試，在化學、物理、歷史等選修科目上，考生可以選擇用英文或是中文應考，這是GCE、IB等國際測評無法賦予的能力。」

香港考評局去年6月宣布DSE明年起將於內地設考場，梁賀琪認為做法明智，「愈來愈多港人在內地生活、營商、就業，為了避免家人分隔，若港籍的學生可以在內地讀香港的課程，以及可以在內地考香港的考試，這當然是順理成章的事」。

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