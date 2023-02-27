「毋須答辯」擬准控方上訴 兩律師會認同修例 不同意敗訴付訟費

目前原訟庭裁毋須答辯 被告獲釋

控方可提交法律爭議 被告不再受審

目前《刑事訴訟程序條例》下，高等法院原訟庭裁定刑事案件被告毋須答辯後，必須釋放被告，而控方只能向上訴法院提交法律爭議，無法令被告受審；律政司建議修訂《條例》仿效英國加入上訴程序。根據律政司提交立法會文件，草案將訂明，若上訴法庭推翻毋須答辯裁決，法庭可頒令被告人承擔訟費；若控方未取得上訴許可或上訴庭維持裁定，法庭則可下令控方承擔訟費。

律師會在回應政府的意見書中，質疑訟費安排不公平，認為被告有權基於證據及法律意見，選擇提出「毋須答辯」申請。該會續稱，實際上很多高院很多刑事案件中被告獲批法援，任何嘗試限制被告提出毋須答辯申請，只會影響政府，控方根本不會收到任何訟費。

大律師會：建議有利控方

不符港刑事制度

大律師公會亦質疑，建議有利控方（pro-prosecution），與本港刑事制度並不相符，看不到由控方提出程序，及勝訴後可兼得訟費的同類法例，建議律政司修訂建議。公會說，若控方推翻裁定，多數導致重審或繼續審訊，被告繼續面對進一步法律開支，基於公義提出「毋須答辯」的被告不應承擔訟費；相反若控方申請被拒，則應向被告支付訟費。

毒案錯判毋須答辯 上訴庭：法律改革急切

高院原訟庭早前審理3宗機場販毒案時，裁定4名被告表證不成立，被告當庭獲釋後離港；律政司其後向上訴庭要求澄清毋須答辯的法律門檻，上訴庭批評原審法官犯錯及造成嚴重司法不公。上訴庭稱，目前控方無法就原訟庭毋須答辯裁決提出上訴，認為3宗案件顯示有急切需要作法律改革。