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第二代輕鐵行駛30年退役 千人站外送別

【明報專訊】服務新界西北居民逾30年的日本製第二期輕鐵列車昨退役，港鐵昨早舉行「第二期輕鐵感謝之旅」活動，安排兩班特別班次接載乘客由元朗站開往兆康站。昨早逾千名鐵路迷及市民到場告別列車，有人特意帶上第一期輕鐵模型歡送第二期輕鐵列車；有市民稱不捨，並表示第二期輕鐵列車設計較新型列車好。

昨早8時許，逾百名鐵路迷專程到元朗站排隊乘坐第二期輕鐵特別班，列車車頭分別以中英文標示「感謝二期車」和「THANK YOU LRV P2」，吸引不少人與列車合照留念。第一班列車早上約9時駛入元朗站月台，鐵路迷爭先恐後擠進車廂，9時15分開出駛往兆康站，途中車長廣播解說列車歷史及特色，有人用手機錄影沿途風景。

列車到達兆康站後停留約1小時，讓市民登車拍照留念，在場有港鐵職員維持秩序及協助市民拍照。昨早11時，列車駛離兆康站返回車廠，逾千名鐵路迷及市民舉起手機拍照留念，並揮手歡送又高呼「多謝二期列車」，車長亦揮手致意。

人太多 小鐵路迷擠不上特別班

搭屯馬線趕及送別「開心番」

就讀小學五年級的胡同學昨早8時半已到元朗站等候，稱本身欲乘搭特別班次，惟送別列車的市民太多而未能上車，只好自行乘搭屯馬線到兆康站，稱「有少少失望」，但他最後都能趕上送別列車「都開心番」。他說今次特意購買第二期輕鐵列車積木模型，稱家中有第四期輕鐵列車模型，「想集齊一套（列車模型）紀念」。

乘客喜歡舊車設計 「更有味道」

王小姐一家昨早8時許在輕鐵元朗站等候，搭上第一班特別班次。她說5歲兒子從小喜愛輕鐵，加上自己乘搭輕鐵已有30年，故昨特意來告別。相比新型列車，王表示更喜歡第二期列車的設計，指車身顏色以藍和紅色為主，「更有味道」；又認為車廂扶手及座位設計較新型列車好，稱「真是非常不捨得。」

港鐵告別活動除安排特別班次外，亦售賣紀念品，包括第二期輕鐵列車模型及積木模型，亦向到場市民贈送紀念車票。

日本製第二期輕鐵列車於1992年投入服務，全港有30列，隨着港鐵在2016年公布以7.45億元購買40輛國產「第五期輕鐵」，並於2020年11月起投入服務後，第二期輕鐵陸續退役。港鐵表示早前透過「退役列車保‧傳計劃」，已將一輛列車捐贈予學校校內展覽。

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