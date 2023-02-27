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港最快3月上旬全撤口罩令 澳門今起除罩 劉宇隆：香港宜快不宜慢

【明報專訊】本港口罩令未撤，澳門昨公布今起戶外毋須佩戴口罩。本報分別從兩個消息渠道獲悉特區政府最快3月上旬調整口罩令，不排除一併取消戶外及室內口罩令，醫院和院舍則須維持佩戴。本港多名專家認為有條件撤令，其中港大學者薛達稱，本港是全球僅餘維持口罩令的地區，認為在高混合免疫屏障下，口罩成效已很低，建議交由公眾自行決定佩戴與否；政府專家顧問劉宇隆建議盡快分階段撤銷口罩令，「澳門都解除，香港真是宜快不宜慢」。

口罩令至3月8日 消息：未必以此為界

行政措施維持醫院院舍戴罩

本港仍維持口罩令，最新上周刊憲延長有效期至下周三（3月8日）。消息指，政府正研究撤銷口罩令，未必按憲報指明生效日期作界線，最快3月初至中調整，或同時取消戶外及室內口罩令，將以行政措施維持醫院及院舍等高危場所戴口罩要求，變相廢除《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）等防疫規例。消息人士稱，將勸喻要求進入醫院者戴口罩，因該處多病人出入，認為有關要求不過分；又稱政府內部有研究如有人堅拒佩戴，可行使《醫院管理局附例》賦予權力，拒絕有關人等進入醫院為最終手段。

本港鄰近地區近月陸續放寬外出佩戴口罩要求（見表），澳門新冠應變協調中心昨公布，戶外地方今日起不再要求佩戴口罩，進入醫療機構、院舍及乘搭的士外的公共交通工具則須繼續；其他室內場所則由負責人按當時疫情、空氣流通情况、人數和密度等，自行評估及決定。另外，非高等教育學校師生在上課或活動時亦毋須戴口罩，高等院校按其規定執行。未滿3歲嬰幼兒進入所有場所均獲豁免佩戴。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達昨於facebook撰文，建議本港大部分公共地方可毋須強制佩戴口罩，醫療場所除外，高危者於高危場所亦應佩戴。他稱口罩於本港疫情初期非常有效，面對Omicron卻顯盡弱點，本港去年在高佩戴率下仍爆發多波疫情，原因是在家、食肆或辦公室茶水間等地點總會脫口罩構成傳播，惟他承認口罩有助減低爆發規模。

本港現具高混合免疫屏障，薛達認為口罩作用已很低；若用作應對其他呼吸道病毒，全民口罩令亦非可持續措施，且隨着天氣回暖，病毒已較難傳播。他亦質疑本港口罩令存矛盾，市民可於食肆等高危場所除罩，低風險戶外環境則要佩戴，故認為毋須再推行。

劉宇隆倡先撤戶外 室內觀察兩周

江玉歡嘆澳門「又行快一步」

政府專家顧問劉宇隆認為，本港可於3月先撤銷戶外口罩令，觀察一至兩周再擴至公共交通工具及室內場所，醫院和院舍則要多等一至兩個月，毋須憂慮撤令加劇病毒傳播致醫療系統不能承擔。另一政府專家顧問孔繁毅亦認為可於3月初起分階段撤令，盡量減低流感傳播，進入醫院、診所及院舍則建議佩戴。

立法會議員江玉歡質疑，當局為重啟經濟可「為所欲為」，牽涉民生的口罩令卻遲遲未放寬。她慨嘆澳門比香港「又行快一步」，期望本港盡快撤銷口罩令，包括容許師生上學毋須佩戴口罩，醫院、院舍訪客及員工則可於短期內維持規定，因他們與病人和院友有較親密接觸，建議於一至兩個月後再取消。

醫衛局稱無補充 籲參考局長近日言論

本報昨向醫衛局查詢撤銷口罩令時間表，包括澳門最新安排是否考慮因素，以及局長盧寵茂日前稱將「在行政上適當時間」放寬口罩令，是否意味並非按科學為本原則調整措施，局方回覆稱無補充，僅着記者參考局長近日言論。

明報記者

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