衛署再揭同廠3款手術燈用同方法固定

衛生署表示，昨日接獲手術燈本地供應商Getinge Group Hong Kong Limited回覆，指據製造商初步調查，認為事件成因或與固定手術燈的螺絲有關，除涉事型號Volista STANDOP 600外，製造商發現有關問題亦可能影響另外3款使用同一款固定方法並曾供港的Maquet手術燈，涉及Hanaulux HLX 3000、PowerLed/Hled及Maquet PowerLed II。

署方補充，就聯合醫院手術燈塌下事故，醫療儀器科已於2月20日及2月24日在其網站上載特別警示，並向各持份者發出電郵，提醒他們如有使用受影響手術燈，應聯絡其儀器供應商；私營醫療機構規管辦公室亦已聯絡各私家醫院及日間醫療中心，要求他們徹底檢查相關設備，以及聯絡製造商或承辦商安排檢查。醫衛局另於2月19日知會香港私家醫院聯會有關醫管局公布的手術燈安全事件。

中大醫院：有問題手術燈已維修

本報曾向各間醫院私家醫院查詢有否使用Getinge手術燈，除了日前有7間醫院均稱沒配備該品牌手術燈，仁安醫院昨回覆沒有使用Getinge上述4個型號的手術燈，強調院方每季均定期嚴格檢查各項醫療儀器及設備。至於日前曾稱有兩間手術室有潛在風險的中大醫院表示，相關手術燈已完成維修，手術室昨已重新投入服務。養和醫院表示醫療工程部在事故後已即時全面檢查院內所有手術燈，以保安全。