手術燈承辦商年獲醫局逾3000萬合約 6標書涵深切呼吸機等 議員倡檢查同公司所有儀器

明報記者 何珮瑚

盧寵茂：醫管局責無旁貸

醫衛局長盧寵茂一連兩日回應墜燈事件，前晚他被問醫管局有否責任，他稱主要責任在承辦商，昨則表示醫管局責無旁貸，形容醫管局「絕對有責任追究」，確保涉事製造商和維修承辦商要提交報告，以避免相關事故再次發生。他又稱事故對醫療儀器的用料、設計或製造質量以至維修程序帶來「嚴重警號（serious alarm）」。

本報翻查醫管局過去一年已批出的合約清單，發現Getinge Group Hong Kong Limited投得6份標書，除未有標明金額的1份標書外，共涉3256萬元。其中金額最大的合約涉2036萬元，承辦商為醫管局提供手術室設備維修服務；其餘合約包括為新生兒及兒童深切治療部安裝呼吸機、在瑪嘉烈醫院安裝手術燈等（見表）。

醫衛界立法會議員林哲玄表示，根據醫管局日前公布的初步調查結果，涉事承辦商保養水平似乎未如理想，原因未明，形容相關由其承包的醫療儀器相對風險「好像比較高」。他強調醫療儀器突然出問題的情况「極少」，惟建議醫管局除檢查手術燈，亦應檢視有關承辦商提供的所有醫療儀器，以說服病人、家屬及職員，並減即時風險。他補充，標書提及的「手術室設備維修服務」或涉及麻醉機、手術室內控制濕度及溫度的控制板，甚至手推車等。

香港病人政策連線主席林志釉表示，呼吸機等儀器會直接接觸病人，形容安全系數理應更高，故同意醫管局應檢視Getinge提供或負責保養的所有醫療器材，同時建議局方長遠要提升醫療儀器保養水平。

醫管局：會檢查同公司其他儀器

本報向醫管局查詢將如何檢查和處理由Getinge承辦的其他儀器、會否加強檢查等。局方重申非常不滿有關承辦商的服務表現，將加強監管其表現，包括派員突擊巡查其工作及檢視其維修保養的其他醫療儀器。發言人補充，局方會檢視現有監管承辦商服務水平的機制，例如修訂投標條款及追究表現欠佳承辦商的罰則，以提升承辦商服務質素及安全。

醫管局上周五（24日）就塌下事故召開記者會交代事件後，本報向承辦商查詢對調查結果有何回應、估計維修保養出現什麼問題，至昨日未有回應。