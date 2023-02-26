簡化規劃公聽會 學者：減剩一輪公眾申述只省4月 成效有限

鄉議局質疑政府收地權過大

環保觸覺研究主任劉加揚昨指出，修訂將限制市民表達意見空間。他又稱，由於獲多人授權代表的團體申述時間亦會設限，擔心代表未必有足夠時間代表申述人提出意見。中大地理及資源管理學系教授伍美琴則認為，目前一般發展程序需時約10年，但新修訂下市民申述時間少於一年，質疑諮詢節省4個月的作用有限。她又指出，一個城市的規劃須接納不同持份者的意見，同時質疑新修訂下，不應只有擁有土地者才能提出意見、更改圖則。

鄉議局當然執行委員林國昌關注修例後政府收地的權力問題。他指政府目前已可運用收回土地條例收地，但新修訂令當局收地更加「鋒利」，由原先因公共用途才收地，演變成政府可收回土地用作任何臨時用途，及改變已收回土地的原擬公共用途。他認為修訂對地主不公，若一定要通過條例，須列明業權人可獲補償。

發展局長：每環節省時積少成多

香港規劃師學會會長李建華認為，除修例外，當局亦加快現有的行政程序方，以加快土地發展。他指出，目前土地發展須經多重繁瑣的審批，認為即使修訂草案後，土地發展亦不會加快很多。他認為當局亦應審視目前的行政程序，並考慮外判部分程序予專業人員處理，以減輕政府負擔。

發展局長甯漢豪則表示，目前不少申述個案當中，申述人沒有親身出席會議，反而授權其他人代為發言。她又表示，申述過程中每一個環節的時間都計算在內，積少成多下，可以節省很多時間。