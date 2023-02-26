回流村民冀復村務農 嘆光輝不再或需轉型

憶60年代逾2000村民

船灣淡水湖建成後水源乾旱

楊錦春憶述小時生活的五肚村屋前是大片梯田，「村兩邊都有河流經過，有水到的是濕田，種植稻米；村屋對出的梯田是乾田，叫輋地，可以種果樹、番薯、粟米」。楊錦春家中有7兄弟姊妹，每次父親到沙頭角墟，他都會爭取隨行，因為可以趁墟，出售農作物賺錢，亦會賣乾草予漁民當燃料。

楊錦春說在谷埔長大，在村內的啟才小學讀書，到升中到市區居住，但不時仍會回村，直至20多歲才移居英國，故對谷埔有深厚感情。他又指五肚村屋附近有一個隱世小瀑布，昔日夏季村中的小朋友都會齊集瀑布下的水池游水，「夏天除咗衫就咁跳落水，鬥快游到瀑布底，再鬥快爬上瀑布頂」，當年池底更有魚蝦。

楊錦春去年中返港，發現他小時居住的村屋已倒塌，旁邊的楊屋當時正在復修，他說，若日後五肚得以復村，希望亦可復修他的村屋，讓他在五肚務農，他返港後不時回村，為五肚的荒廢梯田除草，並已種下數棵果樹。

復村悲觀 「年輕一代未必願回鄉」

楊玉峰表示，谷埔於1960年代高峰期有2000多名村民，是沙頭角區的交通樞紐，荔枝窩、鎖羅盤、烏蚊騰到沙頭角，中途都會經過谷埔，再由當地碼頭乘船到對岸的東和墟，昔日谷埔雖然是沙頭角十約之外的村落，但有一定影響力，與區內鄉村關係密切。不過楊玉峰對復村感悲觀，即使有村民回流，但年輕一代非在谷埔長大，未必願意回鄉生活，加上交通不便，要回復昔日光輝已不可能，或許要轉型配合時代變遷。

（城市保育）