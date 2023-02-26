歷兩輪移民潮 客家排屋風格到歐陸元素 谷埔首階段復修 重現時代烙印

明報記者 馬耀森

中大建築學院獲鄉郊保育資助計劃撥款300萬元，在谷埔推行名為「遊谷探埔」的鄉郊保育項目，首階段主要復修五肚村屋作為考察基地，讓不同學科的研究人員、義工與回流的村民互動，為日後研究可持續復育鄉村打下基礎。復修村屋亦成為凝聚村民的聚腳點，有早年移居英國的村民去年回港，希望復修已破落的村屋，長遠回到鄉村裏務農，享受退休生活（見另稿）。

中大教研基地 下階段推保育活動

中大建築學院副教授鍾宏亮表示，五肚的村屋已於上月完成復修，建築學院、人類學系、生物科學學院、地理及資源管理學系對谷埔的研究亦已有初步結果，由本月18日起會於完成復修的村屋舉行展覽，並安排村民當導賞員，為到訪市民即場講解及分享昔日活動的點滴。他又指復修村屋是復村第一步，下階段計劃舉辦生態文化徑及低碳綠色生活及文化體驗等活動，希望日後谷埔繼茘枝窩後有潛力成為另一鄉郊復育基地。

移民匯款回鄉建屋 集客家西方建築技術

鍾宏亮表示，谷埔發展數百年，由最初老圍擴展至多條鄉村，包括早年興建的排屋，仍保留傳統的客家圍屋風格，例如以青磚夯土牆建造的三合院，入口有天井，屋頂以灰瓦鋪砌；至上世紀30年代興建的村屋，風格明顯轉變，當中3間獨立的大宅，即田心的何氏、李氏及楊氏，都是1930年代由在美國的村民匯款回鄉興建的混合式大宅，鍾指這些大宅沒有天井，屋頂前方由斜頂變成平頂，可用來晾曬衣物或農作物，後方斜頂內的空間用作儲藏，至今還保存了不少農具，體現了谷埔歷史悠久的農業歷史。

至於今次復修的五肚楊屋，則是區內第二次移民潮期間，前往英國打工的楊氏夫婦在1960年代後期修建，該村屋由原來一層變成兩層，不過仍保留了灰瓦鋪砌的屋頂。谷埔村屋建築風格隨時代演變，亦見證了整個沙頭角地區的遷徙，後期村屋的建築風格混合了客家夯土技術、西方折衷主義與現代建築材料。

事實上，研究團隊發現整個沙頭角地區也有類似的遷徙模式，透過谷埔為案例，正好反映該區客家族人自清初至近代的人口流動及生活模式，有以局部覷見全貌之效。

谷埔案例反映清初至今客家人遷徙模式

谷埔是沙頭角地區一個典型的客家聚落，由谷埔老圍村、田心、新屋下、二肚、三肚、四肚及五肚組成，村內有楊、宋、何、李等姓，自十七世紀清初以來，各姓村民自中國大陸贛、閩及粵等地區遷入。該村臨海的堤壩是其特色，由於堤壩內的農田荒廢多年，已長滿紅樹，形成鹹淡水獨特生境，該處現時仍發現馬蹄蟹棲息；谷埔各村分佈在山谷之中，當中又以老圍村歷史最悠久，不過大部分村屋已失修倒塌。

指村屋失修嚴重

村民：若非中大接手 過多幾年或塌屋

鍾宏亮又稱，中大於沙頭角梅子林復修當地村屋期間，發現當地有村民與谷埔有深厚淵源，更促成谷埔復育計劃。他說，當地一名村民曾桂英於1960年代嫁給五肚姓楊村民，後來移居英國，很快賺到本錢在家鄉修建村屋，樓頂印着的「1967」正是村屋興建的年份。曾桂英得悉梅子林村長曾玉安借出村屋以供復修，於是建議復修她在五肚修建的村屋，希望令荒廢多年的谷埔重現生機。谷埔村長楊玉峰表示，他近年不時回到五肚清除行人路旁雜草，亦為村屋打掃，不過失修情况太嚴重，「如果唔係中大接手復修，過多幾年可能倒塌」，故中大向他提出復修村屋時，他形容為「一拍即合」。

（城市保育）