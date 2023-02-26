高才通餘波 來港外傭明起須報案底 消息稱其他計劃亦擬須填 議員：如突然睡醒

據了解，政府正研究其他入境申請計劃亦須申報，而有關當局於截稿前未回應。選委會界立法會議員江玉歡認為，要求其他入境申請人申報做法屬「亡羊補牢」，對本港多個入境計劃原未要求申報刑事定罪紀錄的做法驚訝。

消息稱，繼上周三（22日）調整「高才通」申請流程後，當局正研究調整其他就業、投資、受訓、居留及就讀的入境申請流程，申請人須申報是否有刑事定罪紀錄。

公會料純填表不太煩 質疑作用

香港僱傭公會主席陳東風表示，上周陸續有會員收到入境處新表格，要求明日起申請來港工作的傭工要填寫聲明確認無刑事定罪紀錄。他稱，近日來港的傭工入境時同樣要即時填寫聲明。至於已在港工作外傭，他估計待外傭續約或更換僱主時才申報，認為若純粹填寫申報，不會令外傭申請來港程序變得繁複，惟質疑申報作用有限，「究竟他們是如實申報或隱瞞屬天曉得」。

陳東風又說，外傭來港工作安排實施多年，很少出現當局擔心的問題，認為「多此一舉」。惟他慶幸是次安排不涉要求傭工申請「良民證」，否則傭工申請時間和成本會增加。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，暫未有收到會員要額外申報的消息，但相信如只是填表申報，相信手續不會很繁複，過往傭工同樣要申報個人是否符合工作經驗等，相信問題不大。他說，即使當局要求外傭申請「良民證」，大約一周即可完成辦理，費用介乎100至150元不等，過往亦有少數僱主要求外傭申辦「良民證」。

江玉歡倡再收緊 特別工種須良民證

江玉歡表示，內地省市均有機制申請無犯罪紀錄，如北京和上海等地只需7至15個工作天便能辦妥；而英國、新西蘭及新加坡等專才或就業入境計劃，均要求申請人提供證明或申請。她稱處方猶如「突然睡醒」，「高才通」事件發生後才獲悉多個入境計劃未要求申報；又形容審批邏輯和尺度相當奇怪，在港尋求庇護者和難民的審批相當嚴謹，可在本港自由活動的外勞卻毋須申報。

李鎮強促設查核制度 非只靠信

不過江認為「重新要求申報總比無申報好」，促當局進一步收緊安排，包括要求外傭或護理員等特別工種申請人遞交「良民證」，因相關工種較常接觸長幼社群，相信做法可提高保障。

自由黨議員李鎮強認為收緊做法「為時未晚」，起碼新一屆政府願意補救。他相信填寫聲明的手續不會太繁複，惟當局要安排相關人員查核及釐定查核機制，而非只是相信申請者的個人聲明，需時追究。被問及相關程序會否加重聘用外勞的成本，他認為有需要投放相關時間，才能確保外聘的員工「啱心水」，而且「真金不怕洪爐火」。

廠商會會長史立德表示，全球多個地區審批外勞時都會要求申請者申報無刑事定罪紀錄，認為收緊相關做法「無可厚非」，相信能提升本港外勞的保障。

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