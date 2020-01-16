「最大暴動之一」 8人囚42至57月 理大外如戰場 官：案情嚴重 所有被告較年輕酌情減刑

本案原控告11人，其中3人陳亮儒、鄭偉樂及洪主龍已離港潛逃，遭發拘捕令。餘下8人為都會大學學生陳卓賢（21歲，現年，下同）、中大畢業生張綽元（22歲）、女侍應張凱𦲀（23歲）、馮興榆（24歲）、蔬菜商人黎鈞堯（28歲）、銷售員劉沛彥（24歲）、安全督導員梁俊傑（24歲）和地盤工人梁剛瑋（24歲）。

高峰逾2000人參與

擲逾250枚油彈「挑戰法治」

暫委法官葉啓亮引述辯方求情，張綽元來自基層家庭，疫情其間曾到醫院做義工。辯方又稱，張凱𦲀的母親患有腕管綜合症，為了透過食療紓緩母親的病情，她候審時完成營養顧問課程；馮興榆患腦癇症，去年修畢航空科學工程的高級文憑。

官：九龍核心路段 威脅公眾

葉官表示，當晚高峰期逾2000人在彌敦道示威，人數遠超警力；示威者不但以雷射筆照射警員，並向警方投擲約251枚汽油彈。至晚上11時半，警方上前驅散，最終有213人在封鎖線被圍捕，包括本案被告。葉官認為示威者不時衝擊防線和逼警方後退，比起2019年其他暴動案情節較嚴重，加上彌敦道是九龍區的中心路段之一，示威者堵路導致附近的港鐵站和商店提早關門，反映暴動對公眾構成威脅，亦會加深不同政見者的分歧和破壞警民關係。

葉官強調，雖然沒有證據證明被告帶領暴動，但從參與人數和暴力程度來說，本案無疑為2019年社會事件之中，其中一場最大規模的暴動，辯方呈上的案例無法相提並論。葉官表示，除了黎鈞堯以外的7人攜帶士巴拿、螺絲批等裝備到場，明顯有備而來，故採納5年監禁為量刑起點。至於黎鈞堯被捕時僅帶上手套，其量刑起點為4年9個月。

7被告帶士巴拿等 5年量刑

葉官稱，明白涉案被告年紀較輕，官司對各人的前途有一定影響，考慮他們沒有案底和獲親友支持，葉官酌情向所有被告減刑3個月。早前認罪的張綽元、張凱𦲀、馮興榆、劉沛彥、梁俊傑和梁剛瑋，獲得四分之一的認罪扣減，各判囚3年6個月。至於不認罪受審的兩人，陳卓賢判囚4年9個月，為本案刑期最長；黎鈞堯判囚4年6個月。

警方東九龍總區公眾活動調查組主管、高級督察潘崇禮表示，當晚被圍捕的213人之中，已有68人裁定暴動罪成，重申市民享有集會和遊行自由，但須守法行事。翻查資料，已審結的11．18理大外圍暴動案之中，罪成被告最長刑期為5年8個月，該案的主審法官王詩麗表示，侍應蔡潤庭涉投擲汽油彈引致爆炸，其「暴動角色鮮明」。

【案件編號：DCCC 755/2020】

（反修例風暴）