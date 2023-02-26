超算中心選址「開放態度」 孫東盼年內諮詢明年過立會

料投資數十億 會非常謹慎

孫東昨在有線《有理有得傾》表示，對超算中心選址持開放態度，可考慮河套區，也可在數碼港等其他地方。他又以深圳鵬城實驗室的超算中心1000P容量為例，超算中心所需投資或達數十億元，故政府會非常謹慎，做好諮詢並審視需求，再決定規模和經營模式等方案細節。他期望超算中心今年底能完成諮詢，明年獲立法會撥款，順利在2024/25年度投入運作。

孫東強調，超算中心主要原則為立足香港、面向世界，相信超算中心建成後將吸引很多世界各地的企業來港，亦能支援大學科研、建立智慧政府、發展人工智能及金融科技等。至於超算中心可否與內他共享數據，孫東形容這是「敏感而重要」的議題，政府正與內地有關部門商討如何在大灣區內或河套區內實現一定程度的數據互通。

另外，財政司長陳茂波昨出席兩個電台節目時表示，有不斷檢視儲備，若盈餘太多，等於將社會的資源抽進政府，強調需適度平衡，「不應為儲錢而儲錢」。對於《財政預算案》建議成立「基礎建設債券計劃」，他解釋發債考慮是本港過去幾年面對赤字，而未來多項基建冀能如期上馬，按平均每年逾千億元工務開支，發債有助管理現金流，強調「得來的錢是投資未來」。

陳茂波：談改稅制需合適時機

對於何時展開稅制改革的討論，陳茂波認為需有合適時機，並要有清晰目標，政府內部曾提出多個方案，但因比較敏感不便透露。

政府連續3年派發消費券，陳茂波稱再派消費券是希望短期鞏固經濟復蘇，而疫情後部分市民生活壓力仍相當大，希望藉此給予助力，但重申消費券不可能是長期措施。

明報記者

（財政預算案）