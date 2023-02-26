寵物店重現「鼠蹤」 染疫隔離康復可照賣

漁護：已批3進口證

漁護署回覆本報稱，上月13日起恢復接受商業進口倉鼠申請，現由外地輸入倉鼠、天竺鼠、毛絲鼠等哺乳類動物作商業用途，須設有該署確認的隔離檢疫設施，該署已批出3宗進口證。

銅鑼灣寵物店Little Boss去年初有倉鼠、售貨員和顧客感染Delta變異病毒，漁護署其後派員到該店檢走倉鼠人道毁滅。本報記者上周四（23日）往該店和附近另一寵物店，發現「清零」已久的透明膠箱變得熱鬧，小露寶、布丁鼠等來自荷蘭的熱門倉鼠品種統統有售，不時有市民駐足觀賞被逗樂，記者觀察近一小時間未有人購買。Little Boss店員稱上周三起有售進口倉鼠，當日只寥寥數人購買，估計不是很多市民知悉倉鼠已抵港。店員強調店內倉鼠均完成檢疫，無感染新冠。

駐足者驚喜 稱解禁太遲

在櫥窗前徘徊的20歲黃小姐凝視倉鼠良久，最終無購買。她原不知本港已復售倉鼠，感相當驚喜，過去一年每次行經寵物店目睹空空如也的倉鼠箱也相當心酸，不解為何主要由人類傳播的疾病令動物受牽連。她形容解禁速度「遲咗少少」，質疑「點解連人類的防疫措施都可以放寬，倉鼠入口安排卻未能調整？」

Little Boss銅鑼灣店傳播鏈始終未查明，黃小姐質疑是否真由倉鼠引起，認為若再有大型疫情，政府應先善用資源查清源頭才下「撲殺令」及禁進口，不應以資源有限為由格殺勿論。

業界指流程變複雜變長

經營Little Boss的香港寵物業商會會董林偉傑上月底起着手申請倉鼠進口，他稱相關條例和流程變得複雜，從申請至到港時間變得更長，早前禁止進口的倉鼠品種現已有售。他暫難估計銷情，但有望恢復至疫情水平，亦冀同類事件不再發生。

至於倉鼠檢測安排，漁護署稱會派員抽樣測試新冠，結果須陰性方可出售，若結果陽性，相關進口動物須在處所隔離設施繼續檢疫，直到檢測結果滿意方可出售，署方人員亦會定時到相關處所抽取環境樣本及動物樣本測試。

林偉傑稱，檢疫設施由售賣商提供，倉鼠或其他小動物若檢測陽性可逗留至「康復」才出售，可避免如去年般一刀切人道毁滅。他認為現階段可維持檢測和檢疫安排，雖然程序和成本增加，但做法可令市民更放心。

明報記者