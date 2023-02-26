採訪手記：各市多高官迎參訪團 倘港媒遇困難允相助

記者今次隨香港傳媒參訪團走訪大灣區，親身見證港人如何無聲無息化作大灣區一分子。無論在廣州、南沙、深圳還是東莞，不管是哪個行業領域，無不見到為港人度身訂做的項目，處處也見港人身影。

灣區港人處處 項目度身訂做

今次參訪團由中聯辦副主任盧新寧擔任顧問，內地當局待之規格之高，也叫記者驚詫。按原來日程，黃書記只能與參訪團見面45分鐘，難得百忙的他說得興起，跟大家談談說說兩個多小時，超時足足一倍有多！其間他不時流露對香港的重視，多番提起香港與內地一起走過的路，香港與內地根本就是一家人。

除了黃書記，熱情接待參訪團的還有廣東省副省長張新、宣傳部副部長崔朝陽，廣州市委書記林克慶等共9位高官，深圳則有廣東省委副書記兼深圳市委書記孟凡利等10位高官，東莞也有廣東省人大常委副主任兼東莞市委書記肖亞非等4位官員，高官數目之多甚至比參訪團成員還要多！最難得的是，多位高官都答應香港傳媒，今後在大灣區採訪遇上困難都可找他們幫忙，他們一定會提供種種便利及保障，難怪各成員都忙於與一眾高官交換微信了。

明報記者