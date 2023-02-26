河套料有15萬高價值職位 福田書記：倘一半予港 青年學數理毋須賣奶茶

明報記者 司徒聰穎

稱港深互補 「天作之美」

黃偉稱，香港有國際一流大學和人才、有隨時聯通全球創新網絡的優勢，還有國際通行的法律制度，這正是深圳及大灣區其他城市的短板；但香港薄弱環節是空間狹小、成本高企、市場容量小及欠缺轉化能力，恰好是深圳的優勢，形容雙方是「天作之美」。

他預測，深港兩地園區完全建成後可提供15萬個高價值工作崗位，「假設一半提供給港人，那麼香港的年輕人學了工程、科技、數學，就不用去旺角賣奶茶、賣波鞋，他們可以做自己喜歡的科創職業，而且都是高價值的工作團隊」。

此外，參訪團亦到訪新能源汽車企業比亞迪，工作人員即場示範「針刺實驗」，以鋼針穿過比亞迪自主研發的「刀片電池」和市場主流的三元鋰電池，展現「刀片電池」安全度遠優於後者。

參訪團下午轉往東莞，考察松山湖科學城展覽館及Xbot Park機器人基地。工作人員介紹科學城總體規劃、先進製造業現况及被稱為「國之重器」的中國散裂中子源等。

機器人基地孵60公司 存活率八成

Xbot Park機器人基地由當時在香港科大任教授的李澤湘、高秉強和甘潔於2014年發起，為科技創業者提供資金、實驗室、3D列印室及供應鏈資源，至今已孵化逾60間硬科技公司，存活率高達80%以上。

3日行程結束，參訪團長香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏表示「時不我待」，盼能追回被疫情耽誤的3年，期待未來有更多機會走訪大灣區其他城市，以及上海、四川、雲南和貴州等地。