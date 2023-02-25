出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月

請喝飲料為名 帶廁所口交

被告鄭傑豐（31歲）案發時為運輸工，昨日需由手語傳譯員協助。法官李俊文指出，男童X的心理報告顯示他案發期間感高程度不適，事後向母親透露事件時感恐懼和焦慮，而母親得知後情緒亦受困擾；另外，X的排尿次數變得不尋常，擔憂認識的人得知事件，覺得是自己的過失，更拒絕外出，藉電子遊戲分散注意力。

法官續指，報告顯示被告有強烈反社會人格，自小已行為不檢，2007年起屢次犯案，有多達52項定罪紀錄，包括詐騙、假冒公職人員等，至2021年開始干犯性罪行，同年3月因非禮遭判監，5月獲釋，至12月犯下本案。法官認為被告或有性沉迷，專挑選年幼男童犯案，難以理解行為對他人造成的傷害，傾向怪責X，悔意流於表面。

官指或有性沉迷 重犯風險高

法官又引述辯方求情表示，被告年幼時因發燒未癒而失去聽覺，往往因無法與正常人溝通而感挫敗，借酒消愁。案發時被告喝了6罐啤酒，事後深感懊悔。法官直言本案嚴重之處在於被告與X年齡相差逾20年，利誘X就範，雖無證據顯示被告有戀童癖，但專家判斷他重犯風險十分高，遂決定以監禁4年為量刑起點，被告因認罪獲三分之一減刑，最終判監32個月。

【案件編號：DCCC 467/22】