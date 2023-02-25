陳智思指額外博彩稅「突然」 馬會冀設日落條款

財政司長陳茂波出席港台英文節目時解釋，新方案相當於把足球博彩稅率由50%提高至約62%，而馬會足球博彩毛利高出賽馬一倍，強調即使徵收額外稅項，其足球博彩業仍有利可圖。陳續指，過去5年馬會均錄得盈餘，前年更獲可觀投資回報，相信馬會能負擔額外稅項，並強調馬會已同意不會減少對慈善機構的支持。

知情人士稱，鑑於政府面對的暫時性困難，馬會理解額外足球博彩稅的安排，雖對本身收入有影響，但畢竟是限時限額的安排，希望日後通過有關法案時有「日落條款」。知情人士又說，馬會不能接受調高已屬全球最高的足球博彩稅率，因會是長遠及結構性改動，對馬會財政和運作造成致命影響。

管浩鳴憂影響馬會支援社福界

立法會議員管浩鳴昨於港台《千禧年代》表示，馬會大部分收入用於慈善用途，雖然馬會早前發聲明承諾不會減少每年的恆常撥款，惟聲明並未提到有關非恆常撥款。他認為，徵收額外的足球博彩稅項將令馬會收入減少，必定影響非恆常撥款，而24億元稅收非小數目。管續指，馬會去年撥捐20億元於非恆常慈善撥款，包括用於抗疫、支援接近300個社福機構，期望政府與馬會溝通後，可得出不會影響社福界的方案。

（2023/24財政預算案）