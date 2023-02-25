垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站

【明報專訊】財政預算案提出將於今年內開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，環境及生態局長謝展寰昨於港台《千禧年代》表示，年內開展的重型車輛試驗將包括垃圾車及貨櫃車，同時會增設加氫站，以測試加氫技術的操作及安全性。有立法會議員認為，氫能為未來新發展方向，支持方案，並稱內地已有重型運輸使用氫能，認為試驗有助內地及本港兩地接洽。
預算案提及，當局將在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，今年內展開氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗。謝展寰稱，目前不少國家正研究發展綠色經濟，因不影響氣候及環境，同時有助持續發展。他認為綠色經濟對本港屬機遇，以清潔能源「氫經濟」為例，當局除了展開重型車輛試驗，亦將會在元朗凹頭、大埔及柴灣增設加氫站，測試加氫技術的操作及安全性等，並試驗氫氣車輛通過隧道的安全措施及要求。
倘電能的士較傳統車平
謝展寰：亦資助車價一半
此外，預算案亦提及會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵車主將現有的士替換為純電動。謝展寰稱，貸款為其中一個支援的士轉用電動車的方式，新能源運輸基金有試驗計劃資助的士轉換電動車。他又表示，若電動的士價錢較傳統車貴，政府會資助差額，如果較傳統車便宜，亦可以資助車價的一半。謝補充，若市場日後大規模轉用電動的士，當局將削減資助額。
立法會環境事務委員會委員陳克勤認為，重型車輛採用電能效益不佳，因需耗費大量電，氫能相對更適合重型車輛。他說，內地重型運輸長遠亦會應用氫能，認為內地及本港兩地發展緊密，及早做氫能試驗，有助對接內地發展。
議員倡就氫能向公眾解說釋疑
陳克勤亦稱有需要增設加氫站，惟社會對氫能燃料仍不太認識，若貿然建站，需向公眾進一步解說，否則大眾或擔心會否有安全及爆炸等問題，認為長遠在港發展氫能，選址最好遠離民居。整體而言，他認為當局撥款做氫能試驗屬好開始，有信心推行步伐會較快，惟需避免「重蹈」推動電動公共交通工具過慢的發展方向。