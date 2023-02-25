垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站

預算案提及，當局將在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，今年內展開氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗。謝展寰稱，目前不少國家正研究發展綠色經濟，因不影響氣候及環境，同時有助持續發展。他認為綠色經濟對本港屬機遇，以清潔能源「氫經濟」為例，當局除了展開重型車輛試驗，亦將會在元朗凹頭、大埔及柴灣增設加氫站，測試加氫技術的操作及安全性等，並試驗氫氣車輛通過隧道的安全措施及要求。

倘電能的士較傳統車平

謝展寰：亦資助車價一半

此外，預算案亦提及會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵車主將現有的士替換為純電動。謝展寰稱，貸款為其中一個支援的士轉用電動車的方式，新能源運輸基金有試驗計劃資助的士轉換電動車。他又表示，若電動的士價錢較傳統車貴，政府會資助差額，如果較傳統車便宜，亦可以資助車價的一半。謝補充，若市場日後大規模轉用電動的士，當局將削減資助額。

立法會環境事務委員會委員陳克勤認為，重型車輛採用電能效益不佳，因需耗費大量電，氫能相對更適合重型車輛。他說，內地重型運輸長遠亦會應用氫能，認為內地及本港兩地發展緊密，及早做氫能試驗，有助對接內地發展。

議員倡就氫能向公眾解說釋疑

陳克勤亦稱有需要增設加氫站，惟社會對氫能燃料仍不太認識，若貿然建站，需向公眾進一步解說，否則大眾或擔心會否有安全及爆炸等問題，認為長遠在港發展氫能，選址最好遠離民居。整體而言，他認為當局撥款做氫能試驗屬好開始，有信心推行步伐會較快，惟需避免「重蹈」推動電動公共交通工具過慢的發展方向。

（2023/24財政預算案）