應對ChatGPT 政府擬立委員會 孫東：高度關注革命性技術 創科局：屬初步構思

ChatGPT由微軟等投資的初創公司OpenAI開發，去年11月推出試用版，用戶輸入提問或敘述後，程式可分析文本意涵再以通順文句回答，海外有出版社用ChatGPT編纂書籍。港大早前宣布臨時措施，禁止學生用ChatGPT或其他人工智能工具完成課程作業、評估等；美國、澳洲等亦有學校實施類近措施。

孫東昨日於記者會形容，ChatGPT技術屬「革命性、顛覆性」科技成果，可深刻地影響人類未來，港府對此保持高度關注，會成立一個專門委員會研究。本報昨向局方查詢組成該委員會的時間表、打算包括哪些成員，局方回覆相關委員會屬初步構思，以應對AI為基礎的革命性技術例如ChatGPT帶來的機遇及挑戰。

預算案提出研究在香港建立人工智能超算中心，孫東解釋，人工智能及數據科學在全球屬革命性技術領域，以深圳及珠海為例，深圳的鵬城實驗室及珠海橫琴均已建立人工智能算力中心，香港要保持競爭優勢、確立國際創新科技中心，因此有需要及早部署，設立具競爭力的數據設施。

超算中心資安「採國際標準」

孫：現無計劃讓港數據「北上」

被問及政府會如何確保數據安全，副政府資訊科技總監黃志光表示，在超算中心的數據屬參與機構所有，中心角色是為研究機構提供運算能力，當局構建中心時會要求其嚴格遵守政府的資訊安全政策及標準，並具備國際數據安全標準。

黃志光指出，普遍為數據中心採納的國際標準包括ISO 27001，該標準在系統基建、網絡、數據傳輸、處理、銷毁都有嚴格規定。至於本港日後的超算中心數據會否與內地其他中心共享，孫東說政府現時無計劃讓香港數據「北上」。

創科局稱「還原」河套有時間表

黃偉綸辦公室：會詳細分析

因應第五波新冠疫情於落馬洲河套區興建的「中央援港應急醫院」，去年4月交付港府後一直空置。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，就河套區隔離設施的「還原」，現時政府內部已有時間表，爭取早日還原用地作創科用途。

財政司副司長黃偉綸獲特首委派負責評估及統籌社區隔離及治療設施的未來安排，本港昨向副司長辦公室查詢，「還原」是否意味「拆卸」、會否公開內部時間表，辦公室回覆稱副司長聯同相關政策局和部門會詳細分析及研究，具體細節及安排有決定後會適時公布。

明報記者

（2023/24財政預算案）