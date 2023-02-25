港聞

港聞二

經民聯擬兩會提15建議 倡北都設智慧醫療基地

【明報專訊】全國政協和人大會議分別將於下月4日和5日在北京開幕，經民聯昨表示將在兩會提出15項建議和提案。全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳建議，中央支援香港在北部都會區設立「大灣區智慧醫療研究基地」，引入更多內地科研及醫療機構企業進駐，並建議國家相關部委如衛健委與本港合辦恆常國際健康論壇。

林建岳又建議中央支持內地企業善用香港金融市場平台，加強與亞太區投資者合作，並讓港企進駐「一帶一路」經貿合作區，與內地企業享同等待遇；中央支持兩地在港舉辦大型論壇、展覽會、國際會議等。

全國政協劉業強建議中央支持及推動更多內地優質科創企業進駐北部都會區，並提供便利政策，如大灣區工作證、為北部都會區創業及就業者提供專屬通行證等。劉又建議中央支持香港在北都成立國家實驗室、人工智能研究重點基地。

全國人代梁美芬和全國政協杜家駒均關注教育政策，梁建議設立一帶一路國際學生專項服務，透過香港為國家引入來自一帶一路國家的青年；杜則建議香港推出高中生簽證，吸引內地及海外青年日後在港升學就業。

全國人代吳永嘉建議加快推進本港及內地商標領域合作，舉例可參考歐盟商標的區域使用原則，即在指定期內於本港或內地用過的商標，即被視為已在兩地同時使用。

將卸人大常委 譚耀宗不評論接班人

另外，下月將卸任全國人大常委的譚耀宗，昨最後一次出席全國人大常委會會議。他接受傳媒訪問時說，由於人大常委選舉未舉行，不宜評論「接班人」人選，否則是不尊重選舉。他說今次會議審議第13屆全國人大常委會工作報告稿、第14屆全國人大會議議程草案等，並審查2977名全國人代參選人的資格，全部獲通過；其他工作包括審議主席團、秘書長和列席人員名單草案等，暫不公布。

相關字詞﹕譚耀宗 經民聯 林建岳 人大政協

上 / 下一篇新聞

塌燈螺絲「疲勞」至少半年 醫局無覆檢 公院23手術燈有風險同一承辦商 議員促就醫療儀器立法
塌燈螺絲「疲勞」至少半年 醫局無覆檢 公院23手術燈有風險同一承辦商 議員促就醫療儀器立法
醫療儀器無例管 提諮詢20年未立法
醫療儀器無例管 提諮詢20年未立法
涉維修工程事故頻 議員指癥結缺人手
涉維修工程事故頻 議員指癥結缺人手
搶包山睽違3屆復辦 飄色再上演
搶包山睽違3屆復辦 飄色再上演
鄧炳強：查「探監師」涉煽動危國安否 被問探監犯何法 稱現階段無證據 有證據會拘捕
鄧炳強：查「探監師」涉煽動危國安否 被問探監犯何法 稱現階段無證據 有證據會拘捕
後回應「高才通」有否疏忽 鄧：會重新檢視獲批個案
後回應「高才通」有否疏忽 鄧：會重新檢視獲批個案
中大儲備約40億無力注資 中大醫院獲准延還款
中大儲備約40億無力注資 中大醫院獲准延還款
駐港特派員「約見」交涉 美領館：不評論私人會面
駐港特派員「約見」交涉 美領館：不評論私人會面
教頭煽動顛覆情節嚴重囚5年 判最低刑期 認罪減刑未扣足 官指帖文如病毒擴散
教頭煽動顛覆情節嚴重囚5年 判最低刑期 認罪減刑未扣足 官指帖文如病毒擴散
男被告留學美加 97年為「貢獻中港」回流
男被告留學美加 97年為「貢獻中港」回流
涉揑造販毒案搜屋紀錄 4警控失當
涉揑造販毒案搜屋紀錄 4警控失當
控方指立場博客文令讀者「無限聯想」 鍾沛權：你呢種諗法就係無限聯想
控方指立場博客文令讀者「無限聯想」 鍾沛權：你呢種諗法就係無限聯想
區諾軒應官要求分類不認罪被告 點名鄒家成余慧明何桂藍抗爭派
區諾軒應官要求分類不認罪被告 點名鄒家成余慧明何桂藍抗爭派
警涉醉酒襲保安 商「其他方式處理本案」
警涉醉酒襲保安 商「其他方式處理本案」
粵書記晤港媒高層參訪團 黃坤明：港青抗拒北上因溝通不足
粵書記晤港媒高層參訪團 黃坤明：港青抗拒北上因溝通不足
港青澳洲回流 居南沙任政務諮詢
港青澳洲回流 居南沙任政務諮詢
應對ChatGPT 政府擬立委員會 孫東：高度關注革命性技術 創科局：屬初步構思
應對ChatGPT 政府擬立委員會 孫東：高度關注革命性技術 創科局：屬初步構思
垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站
垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站
陳智思指額外博彩稅「突然」 馬會冀設日落條款
陳智思指額外博彩稅「突然」 馬會冀設日落條款
出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月
出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月
加煙稅翌日 躉船檢8900萬元私煙
加煙稅翌日 躉船檢8900萬元私煙
龍鼓灘填海縮34% 發展物流綠色產業
龍鼓灘填海縮34% 發展物流綠色產業
涉買賣不成披露事主資料 男子遭私隱署拘捕
涉買賣不成披露事主資料 男子遭私隱署拘捕
開心香港 市民指戴口罩難開心 陳茂波：口罩令或今季內解除
開心香港 市民指戴口罩難開心 陳茂波：口罩令或今季內解除
樂施毅行者首名隊伍破近年港隊紀錄
樂施毅行者首名隊伍破近年港隊紀錄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】俄侵烏周年 多國駐港領事齊集默哀
【Emily】俄侵烏周年 多國駐港領事齊集默哀
【Emily】重返立會 石禮謙為修訂土地條例「發聲」
【Emily】重返立會 石禮謙為修訂土地條例「發聲」
【Emily】陳智思自揭曾犯「全男班」錯誤
【Emily】陳智思自揭曾犯「全男班」錯誤
【Emily】無創產檢之父 中大盧煜明領皇家獎章
【Emily】無創產檢之父 中大盧煜明領皇家獎章
【Emily】舊學生做民記社區主任 郭玲麗黨內活動重逢
【Emily】舊學生做民記社區主任 郭玲麗黨內活動重逢