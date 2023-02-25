經民聯擬兩會提15建議 倡北都設智慧醫療基地

林建岳又建議中央支持內地企業善用香港金融市場平台，加強與亞太區投資者合作，並讓港企進駐「一帶一路」經貿合作區，與內地企業享同等待遇；中央支持兩地在港舉辦大型論壇、展覽會、國際會議等。

全國政協劉業強建議中央支持及推動更多內地優質科創企業進駐北部都會區，並提供便利政策，如大灣區工作證、為北部都會區創業及就業者提供專屬通行證等。劉又建議中央支持香港在北都成立國家實驗室、人工智能研究重點基地。

全國人代梁美芬和全國政協杜家駒均關注教育政策，梁建議設立一帶一路國際學生專項服務，透過香港為國家引入來自一帶一路國家的青年；杜則建議香港推出高中生簽證，吸引內地及海外青年日後在港升學就業。

全國人代吳永嘉建議加快推進本港及內地商標領域合作，舉例可參考歐盟商標的區域使用原則，即在指定期內於本港或內地用過的商標，即被視為已在兩地同時使用。

將卸人大常委 譚耀宗不評論接班人

另外，下月將卸任全國人大常委的譚耀宗，昨最後一次出席全國人大常委會會議。他接受傳媒訪問時說，由於人大常委選舉未舉行，不宜評論「接班人」人選，否則是不尊重選舉。他說今次會議審議第13屆全國人大常委會工作報告稿、第14屆全國人大會議議程草案等，並審查2977名全國人代參選人的資格，全部獲通過；其他工作包括審議主席團、秘書長和列席人員名單草案等，暫不公布。