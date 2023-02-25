粵書記晤港媒高層參訪團 黃坤明：港青抗拒北上因溝通不足

參訪團由18名香港傳媒高層組成，中聯辦副主任盧新寧任顧問。參訪團昨早在廣州與黃坤明會晤，廣東省常務副省長張虎、省委秘書長張曉強、省委宣傳部常務副部長崔朝陽、廣東省大灣區辦主任艾學峰、廣東省港澳辦主任李煥春等亦有出席。

冀港媒向國際推廣灣區

黃坤明表示，廣東省政府未來將積極建設橫琴、前海、南沙等合作平台，進一步推動大灣區發展，特別提到大灣區能為香港年輕人帶來更多創業、就業機會。他說，期望本港媒體向粵港澳三地群眾反映年輕人在大灣區創業的好處，引導港人特別是香港青年參與大灣區建設。

黃坤明在會上讚賞港人當年在內地最困難的時刻包括地震、水災時提供支持，老一輩對內地扶困做了大量工作，形容內地對港人的情懷「日月可見」。他感謝香港傳媒長期關注和支持大灣區建設及廣東的經濟社會發展，希望香港傳媒繼續就廣東發展提出意見及建議，加強與廣東媒體溝通協作，一同宣傳大灣區的重大部署和工作進展。

黃特別提到，大灣區能給香港年輕人更多創業、就業機會，也提供了更好的平台。他希望香港傳媒積極向國際社會推廣大灣區，以全面、真實、立體的報道展示大灣區的良好形象和發展前景。他寄語香港傳媒進一步發揮橋樑紐帶作用，展開更多文化交流活動，促進兩地文化交融、民心相通。他邀請各傳媒高層多到廣東，親身了解各地最新發展。

盧新寧：盼粵港傳媒加強合作

盧新寧表示，冀今次訪問團成為粵港傳媒增加互相了解的契機，在共用編採資源、共享渠道、融合創新等方面加強合作，合力說好中國故事、大灣區故事和廣東故事。她說中聯辦將積極推動粵港兩地在各層次和各領域交流合作。