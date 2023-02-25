區諾軒應官要求分類不認罪被告 點名鄒家成余慧明何桂藍抗爭派

本案47名民主派被控於2020年7月至2021年1月干犯《港區國安法》下串謀顛覆國家政權罪，16人不認罪受審。區諾軒早上觀看初選記者會片段及閱讀謄本後，確認與認罪的戴耀廷、趙家賢，及未被起訴的香港民研鍾庭耀同年6至7月間見記者。區供稱，功能組別有其他界別參加初選，但組織方只接納衛生服務界參與。

區指「抗爭派」即「進步位置」

官問：激進抑或極端？

控方接着問區有否與受審被告何桂藍見面，區稱，曾為認罪的袁嘉蔚助選時見過何，為抗爭派造勢。法官李運騰稱，無印象區解釋過「抗爭派」的意思，區建議按照7月15日記者會歸類，出席者自稱「抗爭派」，區形容他們當時在民主派站於「進步的位置」。李官再問區指的是「激進」抑或「極端」？區稱「他們都好多元」，被告們傳出笑聲。

區主動嘗試以不認罪被告舉例，指鄒家成是本土派，何桂藍屬左翼思想。何在庭上聞言發笑。區續補充，何在經濟上追求公平，他隨即望向何問「準唔準確？」何在庭上反問「我答唔答得」，區回應稱很怕「標籤錯人」。法官陳慶偉即指出，現時在詢問區的理解，不是問其他被告的理解，區在陳官提問下逐一回答16名被告是否抗爭派，並指只有鄒、何和余慧明屬此派別。當控方展示抗爭派記者會，向區問及何桂藍有否出席時，李官考慮到區並不在場，指不認為這是恰當的提問。

辯方促指明被告何時犯案

控方：控罪首天成為串謀者

之後，控方表示大致完成主問，將交代如何引用「共同串謀者原則」指控被告。辯方認為控方要指明被告何時犯案，控方回應案中所有被告於控罪首天（即2020年7月1日）成為串謀者。李官亦表示，這是控方首次釐清此部分指控，形容這一點是「新的」。辯方再問到串謀最早何時發生，陳官重申串謀罪非常流動，證據可見始於首三名被告，各被告可在不同階段參加及離開，在控罪日期內串謀犯案。

【案件編號：HCCC 69/22】