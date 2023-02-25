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控方指立場博客文令讀者「無限聯想」 鍾沛權：你呢種諗法就係無限聯想

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第36天審訊，控方針對立法會前議員羅冠聰及資深傳媒人區家麟的博客，逐句盤問前總編輯鍾沛權，指文章沒有悉數交代事實基礎，引起讀者「無限聯想」。鍾沛權則否認，強調評論文章風格多元，留意時事的讀者，甚至建制派讀者也能理解內容，反指控方不斷想像其文章會引起讀者仇恨政府，「你呢種諗法就係無限聯想囉」。

控方：羅冠聰文章欠基礎 「塞畀讀者」

鍾：交由讀者思考「冇話塞唔塞」

控方續針對本案的檢控基礎之一，羅冠聰評論國安法的〈在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考〉文章及區家麟的〈2020香港新詞〉逐句提問，包括羅在國安法生效數個月，便說國安法帶來無理拘捕及長期監禁，欠缺基礎下將意見「作為事實咁塞咗畀讀者囉」。鍾沛權則強調所有評論文章均是作者表達自己觀點，交由讀者思考，「冇話塞唔塞」。

至於區家麟的文章，控方質疑文中僅稱「苛政猛於武肺」，解讀廣闊，引起「無限聯想」。鍾沛權反駁，「就算引起無限聯想，又有咩問題呢？」控方補充文章是「錯嘅寫法」。鍾沛權隨即表示，觀點對錯可由公眾討論，很多批評政府的聲音即使激烈，亦可能有民意支持，「唔好自欺欺人」，若要動輒認定某種評論會引起仇恨，繼續阻截該類言論，「咁我覺得成件事幾荒誕囉」。

官准控方續問檢控基礎以外文章

控方審訊兩日內呈遞共10篇檢控基礎以外的文章，昨早圍繞4篇國安法相關文章盤問，詢問鍾沛權判斷發文會有何後果。辯方隨即反對盤問，質疑控方已結束案情，卻一再加入新文章盤問，形容控方「日日好似魔術師，喺頂帽度攞啲白兔出嚟」，對辯方極不公平。

主審法官郭偉健認為盤問與案有關，新加入文章亦是立場刊出，經過鍾沛權審批，他有時間翻閱文章，亦可與律師商討，終批准控方繼續盤問。審訊下月7日續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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