涉揑造販毒案搜屋紀錄 4警控失當

被告依次為警長馮孝聰（45歲）、同為警員的林耀然（38歲）、羅學鍵（32歲）及葉家豪（31歲）。控罪指4人於2018年3月15日至4月3日期間犯事。

督察朱健坤供稱，案發時他隸屬屯門警署特別職務隊，負責處理區內毒品、賣淫及賭博案件，而他是4名被告的上司。2018年他所屬小隊接到線人情報，於是派員到屯門新和里遊樂場外截查及拘捕一名運輸工人。朱續稱，疑犯被帶返屯門警署後，由於沒有可用作錄影會面房間，疑犯由4名被告及其他同僚帶到天水圍警署錄取口供，及後4名被告與另外兩名警員前往疑犯位於葵涌住宅搜屋。

紀錄顯示帶疑犯搜屋13分鐘無發現

朱稱紀錄顯示，各人到上址搜查約13分鐘後離開，返回警署以處理疑犯證物，而朱則負責審視疑犯的「cau文」是否有足夠證據檢控。裁判官即時打斷朱，「𠵱家係庭上作供，唔係警署」，要求他勿在庭上說警方術語。朱澄清「cau文」指警誡供辭（caution statement）。

搜屋須手令或疑犯同意

其後朱根據第三被告呈交的調查報告，撰寫報告指該宗販運毒案檢逾130克懷疑氯胺酮，而疑犯家在搜屋後沒有發現特別物品。朱續稱，一般販毒案都會搜屋，而除非有搜查令，否則正常情况下警方須先取得疑犯同意才能搜屋。

【案件編號：TMCC510/22】