教頭煽動顛覆情節嚴重囚5年 判最低刑期 認罪減刑未扣足 官指帖文如病毒擴散

被告黃德強（59歲）、張文芝（62歲）分別還押11及10個月。練官昨於庭上要求查看案中證物取出一把刀檢視，押後準備判辭前練官突然稱「我割傷了自己」。

判辭中指出，男被告在facebook發布的39則帖文是精心設計以「重燃公眾對警方、特區及中央政府的不滿和惡感」，並鼓吹以武力顛覆政權。被告的兩個fb帳戶共有5943名朋友，他們均可分享帖文，效果「有如病毒（virus）」，一經發布便無法阻止信息擴散，難以估量他煽動的效果。

武館貼反修例期間逝世者照片

官斥裝修成祭壇「供奉烈士」

練官續稱，雖然被告計劃能否成功成疑，但被告不止發文而是租用工作室教授武術，另採購武器策劃顛覆政權，即使被告計劃天真，「毫無疑問經思量行事」。

被告早前承認案情，武館內貼有反修例運動期間逝世的周梓樂、陳彥霖、梁健輝的照片，並有5枝電子蠟燭。練官批評被告「將工作室裝修成祭壇，供奉烈士及暴亂行為」，煽動參加武術班的學員，並多次利用謠言指控警暴，包括將一名試圖殺警後自殺的男子包裝成烈士，目的是培育對政府的不滿。

判辭認為案發時社會尚處於2019年社會事件的餘震，一部分巿民依然不理性、易受誤導，被告帖文為社會的不滿情緒助燃，可能影響部分巿民，阻礙香港由亂轉治並玷污中國的聲譽，故裁定本案屬控罪中的「情節嚴重」一例，須處以5至10年監禁。

練官以5年半為量刑起點，基於國安法最低刑期限制，認罪後只可減至5年監禁，僅減刑一成；另一項無牌管有槍械罪以30月個量刑起點，認罪減刑至20個月，兩罪同期執行，總刑期5年。

女被告管有槍械囚16月

至於女被告承認的無牌管有槍械罪，練官認為她不可能不知武術班目的是武裝推翻政權，相信她知悉男被告意圖，同謀代管該弩，故以24個月為量刑起點，認罪減刑至16個月。

【案件編號：DCCC 798/22】

明報記者

（港區國安法）